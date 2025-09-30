Sin alerta por lluvias en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que deja a Valencia sin alerta por lluvias después del temporal de lluvias con alerta roja de estos días.

El organismo estatal ha informado en su cuenta de X que desde las 12:06 de este martes la alerta ya no hay alerta en la provincia de Valencia, así que lo que significaba un "riesgo importante" ante lluvias fuertes y tormentas, ha desaparacido ahora tras pasar de alerta naranja a amarilla esta mañana.

Así consta en el perfil de avisos de Aemet, donde únicamente sitúa en el nivel de aviso naranja ahora en el litoral norte de Alicante, para pasar también amarilla a partir del mediodía.

Registros torrenciales

La situación de alerta ha durado algo más de 48 horas, desde el domingo a las 20 horas en Castellón (donde se situó directamente la alerta roja) hasta las 12 del mediodía de este martes cuando está previsto, según la Agencia de Meteorología, que desaparezcan todo el nivel de alerta. En Valencia, por su parte, la alerta roja se decretó a partir de la madrugada del domingo al lunes, a las 4 horas, y se desactivó esta medianoche.

El cambio de alerta llega después de registrar lluvias torrenciales en varios puntos de la Comunitat Valenciana, sobre todo en La Safor, donde antes de la noche de ayer ya se habían superado los 220 l/m2. Pero también para la Sierra de Espadán, la noche ha cerrado un capítulo de lluvias muy intensas determinadas por la orografía. En el caso de la zona cero de la dana, muchos vecinos han contenido el aliento ante la tromba que ha descargado desde las tres de la mañana, que ha dejado en 4 horas más de 50 l/m2 en algunas poblaciones afectadas.