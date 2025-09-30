Las alertas 'vacían' las carreteras: el tráfico cae a la mitad en las principales vías

Lejos de tópicos sobre el alma despreocupada, rebelde o hasta pasota con el que se suele pintar a la ciudadanía mediterránea, la alerta roja de este lunes ha demostrado, igual que ocurrió en la pandemia, lo contrario: la gente cumple. El Es-alert enviado el domingo por la tarde, los continuos llamamientos a la prevención, el cierre de los centros educativos y los permisos retribuidos han tenido su efecto de reducir la movilidad y se ha notado en las principales carreteras que rodean a la ciudad de València y su área metropolitana.

No ha sido solo sensación para aquellos que, por los motivos que fueran, han tenido que tomar su vehículo y recorrer el habitual trayecto de rutina, es una cuestión que corroboran los datos. Según las cifras de la Dirección General de Tráfico, las principales arterias de comunicación que conectan València han vivido este lunes una caída del tráfico a la mitad en sus horas punta, entre las 7 y las 9 de la mañana, respecto a días análogos como el de justo una semana antes.

Así, según estas cifras, la DGT ha contabilizado este lunes algo menos de 53.000 viajes (52.642, teniendo en cuenta además que algún coche se puede computar en dos puntos distintos) en las carreteras estatales que envuelven al Cap i casal. Es un 49 % a los registrados el lunes anterior, 22 de septiembre, en el mismo periodo pico, de 7 a 9 horas de la mañana cuando más desplazamientos hay. Ese día fueron algo más de 106.700 traslados los que recogió el organismo de tráfico.

El recuento de la DGT está basado en 10 puntos de carreteras que bien entran y salen de València o bien la rodean para conectar diferentes puntos de población, lo que les convierte en las infraestructuras más transitadas. Son la V-21, la A-3, la CV-500, tres puntos de la A-7 (el conocido by-pass) y dos de la V-30 que se despliega en torno al nuevo cauce del río. En todas estas vías se ha vivido este lunes un descenso destacado de su tráfico, con caídas que van desde el 35 % respecto a un día normal hasta el 70 %.

El Saler, la mayor caída

En este sentido, en porcentaje, la que más ha notado el bajón ha sido la también conocida como carretera de El Saler. En concreto, si de normal suelen entrar a València por esta vía casi 1.900 vehículos, este lunes se han registrado 596, una caída del 70 %, mismo porcentaje para la bajada de las salidas desde el Cap i casal hacia el sur por este itinerario: apenas 131 coches han recorrido este camino por los 430 que suelen hacer el trayecto.

Entrada a València por la Pista de Silla, prácticamente vacía ante la alerta roja, este lunes. / JM López

Mucho más volumen se suele registrar en la V-30 que envuelve València en torno al desvío del Turia, algo de lo que suele quedar constancia en las numerosas imágenes de atascos. Así, si hace una semana por allí pasaron entre las 7 y las 9 de la mañana más de 15.000 vehículos (mide un punto hacia el by-pass y otro hacia el Puerto), este lunes ha habido un bajón del 46 % hasta los casi 8.200 desplazamientos, notándose más en la conexión con el puerto que con el by-pass.

Precisamente el by-pass, dentro de la A-7 que une Alicante y Barcelona, es de las vías donde, según las cifras de la DGT, menos ha bajado el tráfico. De hecho, en uno de los puntos de medición, entre Picassent y Torrent, es donde está el porcentaje de afección más bajo: un 34 % de reducción en dirección norte. Por ahí han pasado 2.848 vehículos por los más de 4.300 que lo hicieron siete días antes. Por el contrario, en el mismo lugar pero en dirección sur ha caído un 54 %.

Pista de Silla y A-3

Por su parte, desde el sur, otra de las grandes vías de acceso que destaca por su incidencia este lunes es la V-31, la conocida como Pista de Silla. Afectada gravemente por la dana de hace once meses, la DGT ha contabilizado más de 8.400 desplazamientos tanto en sentido entrada hacia València como salida, lo que supone un 44 % del tráfico ordinario en ese punto, menos de la mitad.

Este porcentaje es similar al de caída registrada en la V-21, al norte de la ciudad de València, con más de 6.200 desplazamientos contabilizados por los casi 14.000 que hay a diario, o de la A-3, la autovía de Madrid, que ha pasado de los más de 12.300 vehículos que suelen entrar y salir del Cap i Casal por ese punto de manera rutinaria a los 5.800 registrados por la DGT este lunes, es decir, de nuevo, menos de la mitad y mostrando que los llamamientos a la prevención han sido cumplidos.