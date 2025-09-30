Los valencianos tiran a la basura 117 millones de kilos de comida al año

Los valencianos y valencianas generan 117 millones de kilos de desperdicio alimentario en solo un año, es la cantidad de comida que tiran a la basura: 63 en la provincia de Valencia, 47 en la de Alicante y 15 en la de Castellón. Es uno de los datos más relevantes de la encuesta "¿Mengem Territori?," realizada por el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (Codinucova) a más de 200 familias valencianas. El organismo ha difundido esta cifra -para nada baladí- coincidiendo con el Día Mundial contra el Desperdicio Alimentario, que se celebra el 29 de septiembre.

Pero, ¿dónde se echa a perder más comida? El estudio revela que se produce en los hogares, no en la hostelería. Es en los primeros donde se genera el 90 % de los residuos alimentarios, es decir, que se echan a la basura 106 millones de kilos. Si se toma de media 2,2 kilos de alimento por persona y día, con esta cantidad se podría alimentar a casi 100.000 personas durante un año y medio.

El estudio de Codunicova ofrece un dato esperanzador: el desecho de comida en los hogares se reduce un 4,4 % respecto al año anterior. La vicepresidenta de la entidad, María Congil, explica el motivo: "Se debe a que existe cada vez más una conciencia real de su impacto en el medioambiente y la economía -, especifica-. La encuesta nos ha permitido descubrir que nueve de cada 10 hogares lo considera importante y que el 72 % habla de ello en casa".

Cómo desperdiciar menos

Siguiendo la estrategia de reducir el desperdicio, el colegio da una serie de consejos para perseguir ese objetivo. Los principales son tres. El primero de ellos es planificar la compra con "menús semanales" para, así, "llenar la cesta de alimentos y productos que se ajusten a nuestras necesidades reales" y, como apunta Congil, "evitar las compras impulsivas o excesivas". En este punto, aunque difícil por el mercado, la dietista aconseja la compra a peso o por raciones. "Los envases grandes no se ajustan a las necesidades", insiste.

El segundo es congelar los alimentos previamente cocinados. Esto ayuda no solo a desperdiciar menos, sino que es también un método para conseguir la "seguridad alimentaria". "Mantener alimentos cocinados o sin cocinar a temperatura ambiente, o en rangos de temperatura inadecuados -, explica Congil- puede deteriorar los alimentos antes de tiempo, haciendo que se desechen innecesariamente".

El interior de un supermercado de la cadena Aldi / Cedida

El tercera y último es seguir las pautas de la cocina de aprovechamiento y su fomento de la sostenibilidad. Es lo que se ha hecho toda la vida: aprovechar los huesos para un caldo, un guiso para crear un nuevo plato con arroz... Según la especialista, "crear nuevas recetas es una forma creativa y segura para educar a la población".

Suspenso en alimentación saludable

El dato del desperdicio alimentario de la Comunitat Valenciana es adicional a la principal conclusión de la encuesta "¿Mengem territori?": el 76 % de las familias valencianas tiene dificultades para implementar hábitos de alimentación saludables en sus casas; es decir, que tres de cada cuatro hogares no come adecuadamente.

Imagen de recurso de una alimentación saludable. / J.M. López

Los motivos detrás de los malos hábitos alimenticios son principalmente tres, según las conclusiones del estudio: el rechazo de los niños a probar cosas nuevas, la falta de tiempo de las familias para poder llenar la cesta de la compra de forma correcta y cocinar y evitar los conflictos familiares a la hora de las comidas.