Arrozales anegados tras el temporal: "Hay que desaguar los campos en dos días o los daños serán mayores"

Campos de arroz inundados en la campaña de la siega (donde deberían estar secos) y calor es la peor combinación posible. Así lo aseguran los arroceros tras el temporal que ha inundado campos enteros, principalmente en la comarca de la Ribera Baixa y las pedanías del sur de València, y que saben que el límite para que los daños sean irreparables es de tan solo dos días.

Agua y calor, la peor combinación

"Si se desagua rápido no tiene por qué haber problemas. Pero la clave está ahí. Agua y calor es la peor combinación posible a estas alturas de la campaña. Si no cae piedra no debe pasar nada. Poco a poco, si el agua se va y el mar 'la quiere' no debe haber problema. Además, las bombas de l'Albufera están en marcha y vamos a desaguar lo más rápido posible para que no se pierdan las cosechas de algunos campos puntuales, sobre todo de las zonas donde más ha llovido, entre Sueca y Cullera donde hay campos con las espigas bajo el agua , explica el responsable de la sectorial del arroz de Ava-Asaja, José Pascual Fortea.

Campos de arroz anegados. / Levante-EMV

El pudrimiento de la raiz

Respecto a las consecuencias del temporal en los campos de caquis, naranjo y aguacates, Fortea asegura que los "encharcamientos nunca son buenos, pero estas lluvias pueden ser beneficiosas para limpiar el árbol o para aumentar calibre, eso sí, también hay que desaguar lo más rápido posible para evitar daños como la fitoctora (un hongo que pudre la raíz)". El peligro de la temida anoxia está siempre latente tras temporales como el de este lunes.

El nivel de la Albufera subió ayer considerablemente en pocas horas pasando de 9 a 19 centímetros. Ante esta crecida se habilitaron dos bombas de achique y se abrieron cinco compuertas. Desde Ava-Asaja recuerdan las infraestructuras hídricas que siguen sin ejecutar y que son "necesarias, porque habrá más lluvias y más temporales y se debe abordar la situación de forma global".