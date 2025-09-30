Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Cambios en el segundo escalón de Presidencia

Imagen de archivo de una reunión del pleno del Consell.

Imagen de archivo de una reunión del pleno del Consell. / Jorge Gil / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

El subsecretario de una conselleria no suele tener mucha presencia pública, sin embargo, es un cargo clave en el organigrama de cualquier departamento, siendo casi el número dos real en cuanto a ejecución respecto al conseller de turno. Pues esa figura tan importante es la que ha tenido un baile de fichas en Sanidad y Presidencia, tal y como se ha aprobado este martes en el pleno del Consell.

La primera ficha caída que provoca el movimiento es la del subsecretario de Presidencia, Joaquín Vañó, que ha dejado el cargo "a petición propia" según se señala en el DOGV bis publicado al respecto. Su lugar lo cubre el que hasta ahora ha sido su homólogo en Sanidad, Álvaro Cuadrado. Este hueco libre lo cubre Joaquín Andani Cervera, especialista en médico del trabajo según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero.

TEMAS

