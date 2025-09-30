Los centros de día de 243 municipios también cierran por temor a las inundaciones

En aras de evitar desplazamientos, los ayuntamientos de 243 municipios han ordenado el cierre de los centros de día y centros ocupacionales con motivo de la alerta roja que tiene en vilo al litoral de la Comunitat Valenciana. Así, consistorios ubicados en la zonas de alerta roja (pero también algunos en alerta naranja) ordenaron el cierre de centros educativos, pero también de centros de día y de centros ocupacionales. Así lo decidieron 215 localidades de la provincia de València, 23 de Castelló y 5 de Alicante.

Desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda han asegurado que el contacto ha sido directo y desde el primero momento. "Se ha contactado con todas las residencias y centros sociales para atender la situación y no ha habido incidencias en las últimas horas. Además, se ha incidido en la necesidad de seguir las recomendaciones sobre medidas a adoptar en función del nivel de alerta", han asegurado fuentes de la conselleria tras recalcar que se mantiene "un contacto directo y permanente con todos los centros para seguir y dar respuesta a cualquier posible incidencia que se pueda producir".

Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) de la Comunitat Valenciana aseguran que el seguimiento en sus centros asociados tampoco ha registrado ninguna incidencia.