El Colegio de Médicos de Valencia respalda la huelga de este viernes de los facultativos contra el Estatuto Marco

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (Icomv), ante la jornada de huelga convocada para el próximo viernes 3 de octubre, muestra su respaldo a los facultativos que libremente deseen ejercer su derecho constitucional, en protesta por la gestión del Ministerio de Sanidad en la negociación del Estatuto Marco.

El Icomv recuerda, en un comunicado, que ha denunciado "reiteradamente" las propuestas "inasumibles" presentadas por el Ministerio ya que considera que "perjudican de forma directa a los médicos y a la calidad del sistema sanitario".

19.000 colegiados

Del mismo modo, ha defendido públicamente las reivindicaciones de los profesionales y las ha trasladado tanto a la Organización Médica Colegial (OMC) como a distintos foros de debate, "incluso facilitando la participación de colegiados en las dos grandes movilizaciones organizadas en Madrid, fletando autobuses".

Desde el Colegio se confía en que pueda alcanzarse un acuerdo que suponga "una mejora real en las condiciones laborales de los médicos y, por ende, refuerce la sanidad pública y universal". Asimismo, el ICOMV reitera su compromiso con sus más de 19.000 colegiados y pone a su disposición el servicio de asesoría jurídica para ofrecer apoyo en todo lo necesario durante este proceso.