Compromís critica el tuit de Puente sobre Mazón en plena alerta roja

El diputado de Compromís adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, ha criticado este martes el comentario que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en redes sociales contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en plena alerta roja en Valencia y le ha aconsejado "menos Twitter y más Cercanías". "¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?", se mofó Puente este fin de semana en la red social 'X', un interrogante que acompañó del aviso rojo de Aemet por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia.

El comentario no ha gustado a Ibáñez quien en la rueda de prensa en el Congreso ha dicho que no le parece "pertinente" que un ministro del Gobierno de España "baje al nivel impropio del señor Mazón". A su juicio, Puente debería dedicar "menos horas a Twitter y más a mejorar la realidad de los Cercanías". En todo caso, Ibáñez cree que no se puede equiparar "el mal gusto" del comentario en redes de Puente con la "gestión criminal" de Mazón el día de la dana.