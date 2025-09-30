El Consell activa el proceso para aprobar los cambios en la Renta Valenciana de Inclusión

El pleno del Consell ha aprobado este martes el proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y lo ha remitido a las Corts, tras obtener el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC), con lo que se inicia la tramitación parlamentaria.

El proyecto de ley introduce cambios: simplifica las normativas y los procedimientos para acceder a la prestación, liberará de tareas burocráticas a los servicios sociales municipales y la percepción de la RVI será compatible con los ingresos derivados del trabajo, según ha explicado la portavoz y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero.

El Consell acordó el 30 de diciembre de 2024 que se siguiera el procedimiento de urgencia para la tramitación de esta norma, que nace para responder a los cambios sociales y económicos de los últimos años y actualizar la prestación.

Según el Gobierno valenciano, a través de esta actualización reafirma su "compromiso con el derecho a una prestación económica y a la inclusión social, asegurando que ninguna unidad familiar quede sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas".

En el proceso de desarrollo de la ley han participado colegios profesionales, servicios sociales municipales, ONG y personas en situación de vulnerabilidad.

Simplificación administrativa

El proyecto de ley, añade la Generalitat, "simplifica las normativas y los procedimientos para acceder a la prestación, facilitando que un mayor número de personas puedan beneficiarse", y se amplía el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes de a partir de 23 años (antes eran 25), mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizar esta renta con otros subsidios.

Otra modificación que destaca el gobierno valenciano es "la revalorización del rol de los profesionales de los servicios sociales municipales", pues se les "liberará de tareas burocráticas relacionadas con la tramitación de expedientes para focalizar su trabajo en la intervención social y el acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad". La gestión de estos expedientes, que anteriormente correspondía a los servicios municipales, será asumida por la Dirección General de Inclusión y Cooperación.

Asimismo, la nueva normativa refuerza la importancia de los itinerarios de inclusión social, considerados como una "vía fundamental para que la Renta Valenciana de Inclusión vaya más allá de ser una mera ayuda económica, convirtiéndose en una herramienta eficaz para la inclusión real de las personas beneficiarias". Por ello, se promoverá su incorporación de manera progresiva y adaptada a las circunstancias de cada beneficiario, según el Consell.

También se fomentará la tramitación digital, garantizando al mismo tiempo la atención presencial para quienes la precisen.

La prestación de la RVI será compatible con los ingresos derivados del trabajo, una medida que busca eliminar obstáculos y promover activamente la incorporación laboral, permitiendo que quienes perciben la ayuda puedan complementar sus ingresos con un empleo. En esta línea, se establecerán incentivos para el empleo y no se permitirá rechazar ofertas laborales adecuadas, mostrando el compromiso de la ley con la activación laboral de los perceptores.

Además, podrá compatibilizarse con ingresos procedentes de cualquier prestación pública o privada, incluyendo expresamente las prestaciones por desempleo y otros subsidios, ampliando así la red de protección social.

Prioridad a vulnerables

La reforma de la RVI incluye medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables. Así, se dará prioridad en la cobertura a familias con menores y a hogares monoparentales. También se prestará especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza.

Se creará el complemento para la infancia, dirigido a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá alcanzar hasta 180 euros mensuales por familia, y un complemento de emergencias que aumentará en un 15 % la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas.

La nueva ley permitirá realizar los pagos de la RVI mediante medios prepago, con la finalidad de reducir las barreras financieras y facilitar la inclusión de aquellas personas que tengan dificultades para manejar sistemas bancarios tradicionales.