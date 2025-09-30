El Consell aprueba la nueva financiación de las universidades tras 15 años bloqueada

Las cinco universidades públicas valencianas por fin cuentan con un plan plurianual de financiación. Así lo ha anunciado el conseller de Educación José Antonio Rovira en la rueda de prensa tras el pleno del Consell. El anuncio es de una enorme importancia para los rectores y permitirá desbloquear aularios nuevos, facultades o ambiciosos proyectos de investigación congelados junto a las cuentas de las universidades desde el año 2009.

Este plan era una de las grandes promesas de cada gobierno en las últimas cuatro legislaturas, pero no se ha desbloqueado hasta ahora, tras años de duras negociaciones entre las universidades para establecer unos criterios de reparto de financiación lo más justos posibles.

Será un plan a cuatro años vista, prorrogable por cuatro más y que dejará unos 1.000 millones de euros cada año para las universidades públicas valencianas. Pero sobre todo, la certeza de tener un "marco estable" para poder realizar inversiones a largo plazo, según destacó el conseller Rovira, quien agradeció a los equipos económicos de los centros y a la secretaria autonómica de universidades, Esher Gómez, por desbloquear después de dos años un acuerdo histórico.

Los cinco rectores de las universidades públicas valencianas en el campus de la UMH / Levante-EMV

El nuevo plan de financiación permitirá a los campus embarcarse en proyectos de investigación e infraestructuras a largo plazo, ya que conocerían de antemano el dinero con el que cuentan durante varios años (2026-2029), y no solo para el corriente, como sucedía hasta ahora, lo que limitaba su margen de actuación y expansión. Por ejemplo, la UV necesita construir nuevos aularios o mantener todos sus edificios históricos, algo muy caro que solo podría hacer jugando con el dinero de varios años. Además, se trata de un solo plan de financiación para las cinco universidades públicas valencianas, en lugar de los cinco planes distintos que había hasta ahora.

Facultades, aulas y un campus tecnológico se pondrán en marcha

Una nueva facultad de Biología en la UV, nuevos aularios en Tarongers, la ampliación del edificio de Química de la UPV y el impulso al parque tecnológico de Alcoi. Rehabilitaciones de edificios con "serios problemas de consumo" para paliar el coste de la energía o la colocación de placas solares por todo el campus de Vera de la Politècnica.

Son solo algunos de los proyectos que estaban parados por culpa del bloqueo del plan plurianual de financiación de las universidades valencianas. Todos ellos eran de carácter urgente, para atender la demanda de nuevos alumnos o para la propia supervivencia de la facultad. Otras universidades, como la Jaume I de Castellón (UJI), anunciaron públicamente que había paralizado inversiones y la mejora de infraestructuras. Todo eso, entre otros muchos proyectos, podrá desbloquearse con el nuevo plan.

Reacciones de las universidades

La UPV fue la primera en celebrar el acuerdo que le da un "horizonte de estabilidad financiera" y que recoge gran parte de las reivindicaciones de la Politécnica. El acuerdo permitirá planificar sus proyectos "de crecimiento e internacionalización".

La universidad destaca que el acuerdo recoja su planteamiento de "respaldar la financiación univeresitaria con los resultados docentes, de investigación y de conocimiento a la sociedad". Esta posición de la UPV fue la que bloqueó el acuerdo hace unos años, pero el conseller Rovira celebró que se haya llegado a un entendimiento de los cinco campus en este sentido.

“Nos da una seguridad jurídica y financiera esencial para poder desarrollarnos, avanzar y planificar. Además, respeta la idiosincrasia de una universidad tecnológica como la nuestra", explicó el rector José Capilla.

Pioneros en la financiación

La Comunitat Valenciana fue la primera en articular un sistema plurianual de financiación en 1994, que se renovó en 1999 y alargó su vigencia mediante sucesivas prórrogas hasta 2011. En 2010 se firmó un nuevo plan plurianual de financiación que preveía un periodo transitorio de 2010 a 2012 que no llegó a aplicarse a partir de 2011. Desde 2012, no ha existido un instrumento plurianual que regulara la financiación de las universidades públicas valencianas.

El acuerdo estuvo a punto de llegar en la legislatura pasada, pero las elecciones lo dejaron en el aire. Entonces, cuatro de las cinco universidades estaban de acuerdo en un modelo, pero la UPV fue la que torpedeó las negociaciones pidiendo que la investigación tuviera más peso a la hora de repartir la financiación.