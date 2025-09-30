En DomusVi ‘Ser mayor tiene premio’

El Día Internacional de las Personas Mayores se hizo hueco en el calendario para concienciar sobre el cambio demográfico de la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que velen por una vejez digna y segura.

Pero, es también el día en el que las residencia para personas mayores DomusVi reivindican una etapa vital en la que aún queda mucho por hacer y aprender. Con este objetivo, nacieron los galardones ‘Ser mayor tiene premio’, que convierten a los centros de la compañía en un lugar de encuentro entre familias, personas residentes, profesionales y ciudadanía para celebrar de forma festiva este día tan señalado y reivindicativo para el colectivo sénior.

“El papel de las personas mayores en la sociedad es vital y, sin embargo, en muchas ocasiones no es reconocido y está infravalorado. Estamos en un momento en el que la esperanza y la calidad de vida han aumentado. Ahora, nuestros mayores tienen capacidad para contribuir a la sociedad durante más tiempo, así como más ganas de interactuar con su entorno social. Un contexto que debemos saber entender como sociedad para darles el lugar que se merecen” apuntan desde DomusVi.

365 días para poner en valor a las personas mayores

En este sentido, la compañía, que tiene como máxima poner a las personas en el centro de la atención, apuesta por un enfoque en los cuidados más humano y centrado en el buen trato.

Por ello, ha desplegado Humaniza, una iniciativa que alberga diferentes proyectos y acciones con el objetivo de promover el bienestar, el buen trato, el respeto, la dignidad y un trato humano hacía las personas mayores y los profesionales.

Un cuidado humano, digno y respetuoso que no solo tenga en cuenta los gustos y preferencias de las personas mayores, sino también su trayectoria vital -pasado, presente y futuro-, y así, poder cuidar desde la individualidad, porque cada persona es única.

Este objetivo se consigue con un modelo de atención propio centrado en la persona que fomenta la relación entre residentes, familiares y profesionales, y permite obtener un amplio conocimiento individual de las personas que viven en los centros DomusVi.

Pero, además, la compañía en colaboración con la CEU San Pablo de Madrid ha creado la Cátedra del ‘Buen trato hacía las personas mayores’, que tiene como objetivo principal generar conocimiento y sensibilizar en torno al respeto y cuidado hacía este colectivo.

“Humanizar el cuidado es adaptar nuestras atenciones a las necesidades de cada persona. Además de brindar un buen trato que, sin duda, nace de un conocimiento profundo de la persona y se materializa a través de pequeños gestos: una sonrisa, una mirada, recordar sus gustos y preferencias, tener en cuenta sus decisiones, etcétera,” comenta José Manuel Pérez, director técnico asistencial de DomusVi.

Romper con el edadismo es también ofrecer oportunidades a las personas mayores para que puedan iniciar o continuar con su formación académica, como la Senior University de la Fundación DomusVi en colaboración con la IL-3 de la Universidad de Barcelona dirigida a las personas residentes y usuarias de los servicios de la compañía.

Una nueva mirada

En su tercera edición, más de 50 centros DomusVi entregan los galardones ‘Ser mayor tiene premio’ con el objetivo de invitar a la sociedad a ver a las personas mayores desde una nueva mirada, digna y respetuosa, que ponga en valor su experiencia y su contribución social.

Estatuíllas de los galardones ‘Ser mayor tiene premio’. | DomusVi / ED

Por ello, estos premios reconocen cuatro categorías:

Premio Trayectoria a la trayectoria vital o profesional de una persona referente en su sector; en ediciones anteriores lo han recibido Francisco (cantante), Mª Jesús y su acordeón (cantante) y las hermanas Valverde (actrices).

a la trayectoria vital o profesional de una persona referente en su sector; en ediciones anteriores lo han recibido Francisco (cantante), Mª Jesús y su acordeón (cantante) y las hermanas Valverde (actrices). Premio Personas Mayores premia la labor de trabajar y concienciar a la sociedad sobre las necesidades de este colectivo;

premia la labor de trabajar y concienciar a la sociedad sobre las necesidades de este colectivo; Premio a la Veteranía reconoce al profesional de la residencia por su dedicación a la profesión.

reconoce al profesional de la residencia por su dedicación a la profesión. Premio Experiencia: Homenaje a las personas más longevas de la residencia.

“Con estos premios pretendemos por una parte cuidar de quienes cuidan, con un reconocimiento a nuestros profesionales más veteranos y también inspirar dando voz y presencia a personas mayores con una trayectoria vital digna de reconocer”. Además, incide en que “es importante mirar de frente al reto del envejecimiento poblacional y ser conscientes de que exige una transformación del modelo de atención ofreciendo a las personas mayores opciones basadas en su autonomía, deseos y necesidades”, explican desde DomusVi.