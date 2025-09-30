Gan Pampols pierde un asesor en plena 'operación salida'

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Recuperación Social y Económica continúa con su particular vaciado. En plena operación salida del máximo responsable de esta, Francisco Gan Pampols, a quien le resta poco más de un mes en el Ejecutivo autonómico, este martes el Diari Oficial de la Generalitat certifica la marcha de uno de los asesores de comunicación contratados con su llegada hace algo menos de 10 meses.

Según consta en la resolución firmada por el propio Gan Pampols, la marcha de este personal eventual que llegó junto a él desde Zaragoza se produce "a petición propia". Esta es la segunda baja en la conselleria desde que se anunció la salida en diferido del teniente general retirado tras la de la hasta hace dos semanas directora general de Coordinación, Control y Seguimiento, Ana Tortosa, quien ha regresado a su puesto en la SGISE.