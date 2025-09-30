Vaivén
Gan Pampols pierde un asesor en plena 'operación salida'
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Recuperación Social y Económica continúa con su particular vaciado. En plena operación salida del máximo responsable de esta, Francisco Gan Pampols, a quien le resta poco más de un mes en el Ejecutivo autonómico, este martes el Diari Oficial de la Generalitat certifica la marcha de uno de los asesores de comunicación contratados con su llegada hace algo menos de 10 meses.
Según consta en la resolución firmada por el propio Gan Pampols, la marcha de este personal eventual que llegó junto a él desde Zaragoza se produce "a petición propia". Esta es la segunda baja en la conselleria desde que se anunció la salida en diferido del teniente general retirado tras la de la hasta hace dos semanas directora general de Coordinación, Control y Seguimiento, Ana Tortosa, quien ha regresado a su puesto en la SGISE.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor