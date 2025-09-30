La Generalitat admite una mayor "sensibilidad técnica y emocional" tras la dana, pero no asume errores por el 29-O

La Generalitat sigue sin admitir errores en su gestión de la dana pese a las evidentes diferencias entre su actuación el 29-O y en el reciente episodio de lluvias, aunque por primera vez ha admitido que tras aquella tragedia ahora hay una mayor "sensibilidad técnica y emocional" en el gobierno valenciano.

Así lo ha reconocido la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, tras el pleno semanal del Ejecutivo de Carlos Mazón, quien sin embargo ha vuelto a cargar en Aemet la responsabilidad de que el Es Alert se enviara con celeridad en esta ocasión (apenas cuatro horas después del aviso de la alerta roja y casi cuatro horas antes de que entrara en vigor en Castellón) y tarde el 29 de octubre.

"Después del 29 de octubre todos estamos técnica y emocionalmente más sensibles. A todos nos ha cambiado. Ahora tomamos decisiones como consideramos oportuno. Es obvio que de la inmensa tragedia todos hemos cambiado", ha señalado la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

La portavoz también ha deslizado esa mayor familiarización que existe ahora con la herramienta del Es Alert, la cual ha recordado que apenas se utilizó hasta la dana y que desde entonces es habitual ante episodios meteorológicos adversos.

Con todo, Camarero se ha mantenido firme en el relato que defiende la Generalitat desde la dana, insistiendo en que en aquella jornada no hubo información disponible para tomar medidas preventivas, algo que este fin de semana sí que ha ocurrido, según la dirigente popular.

La portavoz ha defendido que el Es Alert es "preventivo, no reactivo" y que por tanto "se envía para prevenir, no para contar", remarcando que en este episodio de lluvias Aemet avisó a las 11.30 de una futura alerta roja que se activaría a las 20.00 horas en Castellón y a las 4.00 en Valencia, mientras el 29 de octubre "no avisó de sobre lo que iba a ocurrir" y decretó ese nivel máximo de alerta en base a la "observación" y no a la predicción.

En ese sentido, ha vuelto a recordar que el SMS de alerta se lanzó en esa ocasión por el riesgo de ruptura de Forata y no por el barranco del Poyo, "como ha quedado acreditado en sede judicial", ha apostillado.

Camarero ha confrontado de nuevo con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien antes había incidido en que en esta ocasión la Generalitat ha "corregido errores" en los que incurrió en la dana y había cuestionado también que el 29-O no dispusiera de información de las agencias estatales.

"Llama la atención que la delegada diga esto cuando el 29 de octubre convocó una reunión con sus agencias, esas que se equivocaron tanto, sin informar a la Generalitat y con información de un informe de seguridad nacional. Seguimos sin saber de qué información disponía", ha señalado.