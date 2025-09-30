González Pons sufre los bombardeos rusos en Kiev

"El bombardeo masivo de Rusia sobre Ucrania el pasado sábado me sorprendió en Kiev". Es el inicio del testimonio del vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PPCV, Esteban González Pons, subido este martes a su perfil de Instagram. En él cuenta cómo durante su visita a la capital ucraniana vivió en primera persona los ataques lanzados por Rusia ese día con 600 drones y 50 misiles en total y muestra algunos de sus efectos.

González Pons cuenta (y muestra) cómo durante la noche comenzó a escuchar algunas explosiones. En su publicación muestra un vídeo grabado por él mismo desde la ventana de la habitación de su hotel donde se ven varios proyectiles cruzando el cielo y se oyen algunas explosiones. "El efecto fue terrorífico", explicó. A causa de esto, añade, "pasamos casi toda la noche en el refugio" del hotel.

Esas mismas detonaciones causaron, indica, víctimas mortales. Entre ellas, una niña de 12 años. Al día siguiente, de hecho, González Pons y las autoridades ucranianas acudieron a visitar la casa donde habían impactado uno de los drones mostrando el efecto que uno solo de estos artificios provoca en un edificio. La imagen muestra la infraestructura con la fachada calcinada y las ventanas destruidas.

Esta exhibición de la afección la repite posteriormente el también jefe de la delegación del PP en Bruselas con el efecto en una calle, de nuevo destrozada ante la caída de un dron, y con la destrucción que provoca un misil en un edificio, "del que desaparece todo y todos los que viven en él".

Ante todo ello, González Pons advierte: "En Ucrania he visto el futuro, el que nos espera si no somos capaz de reaccionar a tiempo; la ambición de Putin no termina con Ucrania o Moldavia, su enemigo es nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro modo vivir; lo que he visto este fin de semana es un aviso de lo que se nos avecina si no reaccionamos".