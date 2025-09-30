Síguenos en redes sociales:

Las imágenes más impactantes de la alerta roja por lluvias en Valencia

Fernando Bustamante

El nivel de alerta decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para este martes es naranja para varios puntos de la Comunitat Valenciana y, con este cambio, las zonas más golpeadas por el agua este lunes podrán respirar un poco más tranquilas. La de este 29, cuando se cumplen once meses de la dana del pasado octubre, ha sido una jornada de alerta roja por lluvias torrenciales en la que el recuerdo de la tragedia ha estado muy presente, especialmente en la zona cero, aunque el grueso del impacto, sobre todo hasta primera hora de la tarde, se dio en La Safor y Castellón. Después, las precipitaciones más importantes se registraron en la Ribera Alta y Ribera Baixa, con calles y viviendas anegadas en varias municipios como AlziraCullera y Sueca e incluso un reventón húmedo en el Mareny de Barraquetes, que dejó rachas de hasta 113 kilómetros por hora. A última hora de la tarde, lo peor del temporal se había desplazado al mar, pero no se descartaba que golpease a València y su área metropolitana durante la noche o madrugada. El temporal ha dejado imágenes impactantes.

La imágenes más impactantes del temporal

M. Domínguez

A pesar de acabar la alerta roja, la psicosis no cede y más de un centenar de coches se arrecian en las zonas altas y el puente de Castellar

Estado de las banderas de las Torres de Quart por el temporal

Miguel Ángel Montesinos

Campos de ctricos inundados en Sant Joanet

Agustín Perales Iborra

Aldaia

José Manuel López

Barreras en las viviendas por la alerta de lluvia en Algemesí

Agustín Perales Iborra

Barreras en las viviendas por la alerta de lluvia en Algemesí

Agustín Perales Iborra

Barreras en las viviendas por la alerta de lluvia en Algemesí

Agustín Perales Iborra

Barreras para protegerse del barranco de la Saleta

Fernando Bustamante

Bonaire

Fernando Bustamante

Campos de arroz, anegados por las lluvias, cuando por la poca del año correspondería que estuvieran secos

José Manuel López

Campos de cítricos inundados en Sant Joanet

Agustín Perales Iborra

Cullera Cascotes de la montaña bajo con la lluvia

José Manuel López

Cullera

Joan Gimeno

Dique en Aldaia

José Manuel López

Fuga de agua en El Perellonet

Fernando Bustamante

La Saleta

Fernando Bustamante

Perellonet

Fernando Bustamante

Perellonet

Fernando Bustamante

Perellonet

Fernando Bustamante

Perellonet

Fernando Bustamante

El Poyo a su paso por Paiporta

Fernando Bustamante

El Poyo a su paso por Paiporta

Fernando Bustamante

El barranco de la Saleta

Fernando Bustamante

El barranco de la Saleta

Fernando Bustamante

Vehículos aparcados en la parte alta de Alzira

Agustín Perales Iborra

Vehículos aparcados en la parte alta de Alzira

Agustín Perales Iborra

Un hombre bajo la lluvia

Miguel Ángel Montesinos

Turistas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

José Manuel López

El río, vacío por la alerta roja

José Manuel López

Una persona salta el dique para proteger Aldaia de la Saleta

José Manuel López

El Poyo a su paso por Paiporta

Fernando Bustamante

A pesar de acabar la alerta roja, la psicosis no cede y más de un centenar de coches se arrecian en las zonas altas y el puente de Castellar

