La jueza de la dana rechaza citar como investigado a Miguel Polo (CHJ) y apremia a À Punt para que entregue los videos del Cecopi

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado hoy tres autos y una providencia, notificados a las partes, en los que deniega la petición de la acusación popular que ejerce el partido político Valores de citar a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como investigado, después de su comparecencia como testigo el pasado 19 de septiembre.

El partido Valores, que ejerce la acusación popular en la causa y está representado por el abogado Juan Ramón Chapapría, cercano al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, pedía investigar al presidente de la CHJ por los presuntos delitos de omisión del deber de socorro y dolo eventual.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra responde a la petición del abogado que "resulta sorprendente que se desconozca el objeto del presente procedimiento y las resoluciones de la sección segunda de la Audiencia de València, que han resuelto dichas cuestiones". Sobre todo el de la omisión del deber de socorro, también rechazado por la Audiencia de València en los intentas por investigar al otro representante de un organismo estatal presente en el cecopi del 29 de octubre de 2024, José Ángel Núñez Mora, representante de la Aemet (Agencia estatal de meteorología).

Estos delitos, recuerda la magistrada, ni siquiera se pueden aplicar a las dos personas investigadas, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, porque la Audiencia de València delimitó los delitos a investigar en la dana como "homicidios y lesiones imprudentes, pero en ningún caso homicidios dolosos, ni siquiera a título de dolo eventual".

En el segundo auto, la instructora requiere a petición de la acusación popular de Acció Cultural el envío de diversa información a las Corts, a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, al Ayuntamiento de Valencia, a la Diputación Provincial y a la Aemet. El tercer auto consiste en la denegación de la práctica de otras diligencias solicitadas por la misma representación legal.

Por último, la providencia da un plazo de un día para que la dirección de À Punt alegue "sobre las causas a las que obedece el retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024" que se requirieron por el juzgado.