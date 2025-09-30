El lago de l'Albufera duplica el nivel por las intensas lluvias

Los trabajos en l'Albufera comenzaron el domingo de forma preventiva y continúan hoy tras un temporal que ha dejado el nivel del lago en 30 centímetros sobre el nivel del mar. Eso sí, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio aseguran que las lluvias "no han producido daños significativos" en infraestructuras de uso público del Parc Natural de l'Albufera, pero sí han tenido una afección en el entorno. De hecho, ante la previsión de esta situación, ha habido un trabajo constante por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Junta de desagüe y el Ayuntamiento de Valencia.

Imagen de archivo de l'Albufera antes del temporal. / E. Ripoll

El nivel del lago se mide tradicionalmente sobre una escala fija en la gola de Pujol cuyo nivel "0" se sitúa 18 centímetros sobre el nivel del mar. Fuentes de la conselleria explican que "ante la previsión de fuerte precipitaciones se activaron los bombeos de las golas de Pujol y Perellonet desde el día 28 y la primera parte de la jornada del 29". "El objetivo era reducir el nivel del lago ante una previsible crecida durante las siguientes horas para que el impacto en el parque natural y los cultivos fuera el menor posible. En el momento del inicio del bombeo el nivel del lago era de 14 centímetros y a la finalización era de 10 centímetros", explican las mismas fuentes. De esta forma, a las 13 horas de ayer, el lago estaba a un nivel de entre 9 y 10 centímetros, pero lo peor del temporal estaba por llegar.

Achicando agua y con las compuertas abiertas

"A lo largo del día 29 se mantuvieron estas acciones para reducir el nivel del lago, bombeando agua hacia el mar, e incluso se procedió a la apertura de las compuertas cuando el nivel del mar lo permitía ya que durante la jornada también se recogieron grandes cantidades de agua en zonas cercanas al mar y en el entorno del lago de l’Albufera (de hecho se registraron 196 litros en la oficina de gestión)", explican desde la Conselleria de Medio Ambiente. Tras las lluvias el nivel del lago es de 30 centímetros, "por lo que se van a seguir realizando acciones en este sentido hasta estabilizar el nivel".