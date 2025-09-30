Mazón recibirá un correo por cada firma recogida para limitar el precio del alquiler

El correo corporativo del 'president' de la Generalitat podría ser en los próximos días un termómetro de la problemática de la vivienda en la Comunitat Valenciana. Al menos así lo plantea Joves PV, las juventudes de Compromís, que han lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir a Carlos Mazón la aplicación de la ley de Vivienda y la regulación de los precios del alquiler y donde cada una de esas firmas no se quedará en la estampa en el papel (en verdad será telemático), sino que con cada petición se enviará un correo electrónico al jefe del Consell.

Según denuncia Joves PV, “actualmente las jóvenes destinan más de un 90% de su sueldo a pagar alquiler y la tasa de emancipación está por bajo del 15%”. Por eso, con el lema ”Un dret com una casa”, esta iniciativa pretende “presionar el gobierno valenciano, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda, para desplegar todas las herramientas legales disponibles para garantizar un acceso digno y asequible a la vivienda, en especial para las personas jóvenes”. Y añaden que “desde 2023 la Generalitat puede regular el precio del alquiler, pero Mazón no hace nada”.

Otras de las propuestas que defienden las juventudes de Compromís incluyen la creación de un parque público de alquiler asequible, una mayor regulación de los pisos turísticos y la limitación de la intervención de fondo buitres y grandes tenedores en la compra y alquiler de vivienda. También, la apuesta por la rehabilitación de viviendas para destinarlos al alquiler joven.

"Poner freno"

Joan Guanter, secretario general de Joves PV - Compromís, ha señalado que "hay que garantizar el derecho a la vivienda, de manera muy especial para las personas jóvenes que ven que emanciparse cada vez es más difícil. Queremos poder vivir en nuestros pueblos y ciudades, y por eso es urgente que la Generalitat declare zonas tensionadas y limite los precios del alquiler como marca la ley estatal".

Por su parte, la diputada en las Corts y portavoz de vivienda, Maria José Calabuig, ha defendido que “el derecho a la vivienda es una de las prioridades de Compromís y las propuestas que hemos impulsado en el Debate de Política General van orientadas a garantizarlo. Tenemos herramientas legales para poner freno a la especulación, pero Mazón se niega a aplicarlas".

Joves PV hace un llamamiento a las personas jóvenes a sumarse a esta recogida de firmas para hacerle llegar a Carlos Mazón la necesidad de apostar por el derecho a la vivienda. "Solo con la presión social conseguiremos que la vivienda deje de ser un lujo y sea un derecho real para todas y todos", ha concluido Guanter.