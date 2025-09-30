Mazón reestructura su agenda y convoca el pleno del Consell tras la suspensión de la visita del rey
El gobierno valenciano se reúne a las 11.00 horas y la vicepresidenta y portavoz Susana Camarero comparecerá ante los medios a las 13.30 horas
El temporal de lluvias ha trastocado las agendas institucionales, que poco a poco comienzan a recolocarse tras el fin de una alerta roja que este lunes paralizó casi toda la actividad en gran parte de la Comunitat Valenciana. Es el caso del Consell de Carlos Mazón, que ha reorganizado la agenda de la Generalitat y se reúne hoy en pleno, su día habitual.
En un principio estaba previsto que el pleno semanal se trasladara a otro día por la visita del rey a València para participar en la apertura del curso universitario prevista para este martes, pero que finalmente fue aplazada sin fecha. Ante este movimiento, el Consell ha optado por recuperar su dinámica habitual.
Así, la reunión del gobierno valenciano tendrá lugar este martes a las 11.00 horas en el Palau de la Generalitat. Asimismo, la posterior comparecencia de la portavoz, Susana Camarero, en rueda de prensa está fijada a las 13.30 horas, según la agenda oficial de la Generalitat. Será la segunda reunión del Consell en apenas 24 horas, pues Mazón ya reunió ayer a sus consellers para que le informaran sobre el episodio de lluvias.
Antes se han celebrado otras dos reuniones: una de coordinación sobre la situación meteorológica en la que participan los directores generales con competencias en la materia y la de secretarios y subsecretarios, conocida como el 'consellet', la cual fue suspendida este lunes por la alerta roja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor