Mazón reestructura su agenda y convoca el pleno del Consell tras la suspensión de la visita del rey

El temporal de lluvias ha trastocado las agendas institucionales, que poco a poco comienzan a recolocarse tras el fin de una alerta roja que este lunes paralizó casi toda la actividad en gran parte de la Comunitat Valenciana. Es el caso del Consell de Carlos Mazón, que ha reorganizado la agenda de la Generalitat y se reúne hoy en pleno, su día habitual.

En un principio estaba previsto que el pleno semanal se trasladara a otro día por la visita del rey a València para participar en la apertura del curso universitario prevista para este martes, pero que finalmente fue aplazada sin fecha. Ante este movimiento, el Consell ha optado por recuperar su dinámica habitual.

Así, la reunión del gobierno valenciano tendrá lugar este martes a las 11.00 horas en el Palau de la Generalitat. Asimismo, la posterior comparecencia de la portavoz, Susana Camarero, en rueda de prensa está fijada a las 13.30 horas, según la agenda oficial de la Generalitat. Será la segunda reunión del Consell en apenas 24 horas, pues Mazón ya reunió ayer a sus consellers para que le informaran sobre el episodio de lluvias.

Antes se han celebrado otras dos reuniones: una de coordinación sobre la situación meteorológica en la que participan los directores generales con competencias en la materia y la de secretarios y subsecretarios, conocida como el 'consellet', la cual fue suspendida este lunes por la alerta roja.