Una noche en vilo deja trombas en la zona cero de la dana y acumulados de récord en la Sierra de Espadán

La alerta ha pasado de ser roja a naranja con el paso del lunes al martes y, con ese cambio, los municipios donde con más fuerza ha caído el agua durante esa primera jornada de aviso meteorológico de nivel máximo respiran un poco más tranquilos. Los registros que ha dejado este episodio de lluvias han sido torrenciales en varios puntos de la Comunitat Valenciana, sobre todo en La Safor, donde antes de la noche de ayer ya se habían superado los 220 l/m2. Pero también para la Sierra de Espadán, la noche ha cerrado un capítulo de lluvias muy intensas determinadas por la orografía. En el caso de la zona cero de la dana, muchos vecinos han contenido el aliento ante la tromba que ha descargado desde las tres de la mañana, que ha dejado en 4 horas más de 50 l/m2 en algunas poblaciones afectadas.

Aemet ha decretado para este martes el nivel de aviso naranja en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Baleares. Este nivel de aviso meteorológico alerta de un peligro importante por lluvias muy fuertes y persistentes, sobre todo en la primera mitad del día. Por la tarde, en principio, irán a menos.

La Sierra de Espadán, acumulados de récord

Durante la noche se ha podido comprobar el efecto de la orografía de la escarpada sierra de Espadán. Los registros de Avamet han dado cuenta de acumulados de precipitaciones récord en varios puntos, donde las sucesivas trombas de agua han descargado con más fuerza durante toda la jornada del lunes, con su noche.

Así, el total de lluvia registrada durante el episodio asciende a 208 l/m2 en Eslida, seguida de Suera, con 188, Benitandús, con 183 o Alfondeguilla, con 182. El registro ha sido en Aín de 172 l/m2, mientras que en Tales han caído 151 l/m2, en Chóvar 130, en Artana i la Vall d'Uixó 127, en Onda 124, en Torralba 124 y en Artesa 121.

Como dato curioso, lejos de Espadán, en la Vall d’Albaida, la orografía también ha marcado registros muy diferentes en municipios separados a penas por 5 kilómetros, según marca la red de Avamet. Se trata de Pinet, donde los registros acumulados del episodio de lluvias llegan a 203 l/m² y de la vecina Llutxent , a la que se puede llegar en coche en 7 minutos al estar separadas por 5,7 kilómetros, donde solo han caído 8 l/m².

El barranco de La Saleta, esta noche / Fernando Bustamante

La lluvia en la zona cero de la dana

El hecho de que, durante este episodio, haya llovido más cerca de la costa que en el interior o en la cabecera de los ríos, alivia la presión sobre la zona cero de la dana, a diferencia de lo ocurrido el 29 de octubre pasado. Pero, aún así, las imágenes de la barrancada están en el imaginario colectivo y causan temor en los municipios. Aunque la situación es bien diferente, algunos de ellos han registrado durante la noche registros de agua considerables.

Es el caso de los 51,6 litros por metro cuadrado de Massanassa desde las tres de la mañana. También en Catarroja, uno de los puntos más castigados, ha caído con fuerza el agua durante la madrugada, con registros de hasta 50,8 l/m2.

En la provincia de Valencia, también en Meliana, en l’Horta Norte, han caído 45,5 l/m2, y 41,8 en Almàssera. En la provincia de Castellón, la Vall d’Uixó ha registrado 7,8 l/m2. En Alicante, por su parte, Santa Pola ha marcado la máxima cantidad de precipitación durante la noche, con 40,2 l/m2, seguida de Torrevieja, con 36, Elx, con 34,4 y Xixona, con 34,2.

Incidencias

Los bomberos han seguido durante la noche con el refuerzo especial de servicio activado para hacer frente a incidencias derivadas del episodio de lluvias. A las nueve de la noche ya habían hecho unos 50 servicios en la zona Sueca- el Perelló y Cullera relacionados con achiques y 4 rescates. En general, en la provincia de Valencia, a lo largo de la tarde se han multiplicado los servicios, con unas 30 actuaciones más. Desde el inicio del temporal, ayer por la tarde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia había actuado en 65 servicios. Falta por actualizar la cifra de esta noche.