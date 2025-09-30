La sanidad tras el temporal: Goteras en los hospitales, salas cerradas y 53.870 citas reprogramadas

En el Hospital de Manises el agua caía desde el techo y obligó a cerrar algunas salas ante la imposibilidad de atender a los pacientes. En el Hospital La Fe cayó parte del falso techo de la cafetería de la Torre H durante la madrugada, se acotó la zona y el servicio se trasladó a otro lugar. En Manises, fuentes de UGT aseguran que las inundaciones se debieron al reventón de una canaleta, mientras que en el hospital La Fe el sindicato recuerda que "cada vez que Valencia sufre un episodio de lluvias hay goteras, inundaciones y desprendimientos".

Por ello, desde UGT exigen una auditoría estructural y soluciones definitivas porque "estamos hartos de parches". "Denunciamos la pasividad y la negligencia de la Administración, que ha sido incapaz de dar una solución definitiva a unos problemas que se arrastran desde el primer día. Las reparaciones llevadas a cabo hasta la fecha se han demostrado como meros apaños insuficientes que no atajan la raíz del problema: una posible mala ejecución de la obra o una calidad deficiente de los materiales empleados en su construcción", explican desde la sección sindical de UGT en el hospital.

Cascotes tras el desprendimiento, en la cafetería de la Torre H. / Levante-EMV

Desde la Conselleria de Sanidad, sin embargo, niegan "otros desprendimientos antes" por episodios de lluvias. "Solo ha habido alguna humedad", han recalcado tras explicar que las actuaciones previstas se centran en reparar el trozo desprendido, revisar y valorar las zonas próximas para determinar las actuaciones a realizar".

Lo que sí ha hecho la Conselleria de Sanidad con celeridad ha sido reprogramar las citas médicas de quienes tenían visita en pleno temporal. Así, un total de 53.870 citas fueron anuladas o no presentadas con motivo de la alerta roja. En concreto, 28.552 de estas citas corresponden a Medicina Familiar, Comunitaria y Pediatría; 14.695 a Enfermería Familiar y Comunitaria; 7.258 a Consultas Externas y 3.365 a Radiología.

Casi un 20 % más

Estas citas anuladas o no presentadas suponen cerca del 19,2 % más con respecto a la misma jornada de la semana anterior, en la que se llegaron a anular o no presentar un total de 43.538 citas.

Por provincias, con motivo de la alerta roja por lluvias, 7.131 citas serán reprogramadas en Castellón, 29.079 en Valencia y 17.660 en Alicante.

Por otra parte, las consultas atendidas a lo largo de la jornada de ayer lunes ascendieron a 193.272, un 23,6 % menos que el lunes anterior, que se atendieron un total de 253.081 consultas.

Con respecto a las consultas atendidas por provincias, en Castellón se atendieron un total de 22.286 consultas, que supone un 24,2 % menos que el pasado lunes; 96.719 en Valencia, cerca del 28,5 % menos con respecto a la semana pasada; y 74.267 en Alicante, con una reducción del 16 %.

Mensajes y notificaciones

Cabe recordar que la Conselleria comunicó a la ciudadanía el pasado domingo, 28 de septiembre, mediante mensajes SMS y notificaciones a través de la APP GVA Salut, que "ante el riesgo por la climatología adversa, se evitara el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes". Con este propósito se enviaron 4,2 millones de SMS y cerca de 2 millones de notificaciones a través de la APP GVASalut.