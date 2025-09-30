Temporal de lluvias en Valencia: ¿Dónde está lloviendo ahora?

Tras 24 horas en alerta roja por lluvias torrenciales y trombas que han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en puntos de la Safor y reventones húmedos, como el que sembró ayer el pánico en Mareny de Barrequetes, la Comunitat Valenciana se enfrenta todavía a la alerta naranja. Aunque lo peor se vivió ayer por la tarde, la alerta sigue manteniendo en vilo a la población y a los responsables de emergencias.

Por ello, se han establecido controles permanentes sobre cauces secos, barrancos y ríos, que podrían experimentar crecidas súbitas en cualquier momento si se producen trombas como las que durantes las últimas horas han dejado hasta 100 litros en apenas media hora.

Sin embargo, la evolución de la tormentas durante la madrugada de hoy confirma las previsiones: lo peor del temporal descargó en el canal de València, entre la costa de la provincia y las Islas Baleares.

Previsión para las próximas horas

De hecho es justo ahí, en el mar donde ahora mismo se sitúa el frente convectivo más activo de la borrasca que ha afectado la Comunitat Valencia durante las últimas horas. Según las previsiones, el tren de tormentas seguirá activo sobre el mar y se desplazará hacia el este hasta tocar las Islas Baleaes y hacia el norte.

Las imágenes de radar confirmar que la zona de mayor actividad está ahora frente a la costa de la provincia de Valencia, en un franja de recorre de norte a sur la Comunitat Valenciana y que, a lo largo de las próximas horas, y siempre que no cambien las condiciones meteorológicas, comenzaría a alejarse hasta dejar de afectar al territorio.

Según las previsiones, las tormentas irán desapareciendo de norte a sur aunque la provincia de Alicante podría verse afectada a última hora de la tarde con algunas células tormentosas activas.

El comportamiento de madrugada ha sido muy virulento. Aunque sobre el mar, la alineación de varias tormentas ha formado un tren convectivo que se ha estado alimentando de la humedad y energía térmica del mar (mucho más caliente de lo habitual). Este fenómeno provoca episodios de lluvia muy intensos al concentrarse en una misma zona varias tormentas una tras otra que comparten la misma trayectoria.