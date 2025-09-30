Dónde llovió más durante la alerta roja: Todos los municipios valencianos en los que cayeron más de 100 l/m2

La alerta roja que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó ayer lunes, 29 de septiembre, en todo el litoral de Valencia anunciaba lluvias de carácter torrencial y así fueron en muchos puntos, aunque en otros cayeron sólo con una intensidad de moderada a fuerte.

Aún así, muchas localidades del prelitoral valenciano e incluso del interior (en alerta naranja) recibieron gran cantidad de agua y han sido numerosos los municipios que han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. En muchos casos, además, las precipitaciones se midieron en un tiempo inferior.

La imágenes más impactantes del temporal / M. Domínguez

Dónde llovió más

Se cumplieron los pronósticos de los expertos y la jornada de ayer llunes fue complicada, pese a que afortunadamente gran parte de las lluvias cayeron en el mar y las tormentas no llegaron a tocar tierra.

Donde sí lo hicieron, como en Cullera o en Gandia, las inundaciones y los torrentes de agua fueron la nota dominante, mientras que en otros puntos, como la ciudad de València o el área metropolitana, se recogieron muchos litros pero de forma más pausada, ya que las tormentas penetraron sobre todo a partir de media tarde.

Lucía Feijoo Viera

Salvo en contadas excepciones, las precipitaciones han descargado de forma mesurada en este episodio de lluvias extremas, ocurrido justo once meses después de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024, pero han sido muchos los municipios valencianos que han recogido cantidades ingentes de agua.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), las localidades valencianas donde más llovió ayer lunes fueron las siguientes: