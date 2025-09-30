Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Valencia

Dónde llovió más durante la alerta roja: Todos los municipios valencianos en los que cayeron más de 100 l/m2

Muchas de esas precipitaciones fueron de carácter torrencial y ocurrieron en muy poco tiempo

Imagen de una calle de Sueca durante las lluvias de ayer lunes, cuando estaba activa la alerta roja por lluvias.

Imagen de una calle de Sueca durante las lluvias de ayer lunes, cuando estaba activa la alerta roja por lluvias. / EP (Cesión)

Marga Vázquez

València

La alerta roja que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó ayer lunes, 29 de septiembre, en todo el litoral de Valencia anunciaba lluvias de carácter torrencial y así fueron en muchos puntos, aunque en otros cayeron sólo con una intensidad de moderada a fuerte.

Aún así, muchas localidades del prelitoral valenciano e incluso del interior (en alerta naranja) recibieron gran cantidad de agua y han sido numerosos los municipios que han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. En muchos casos, además, las precipitaciones se midieron en un tiempo inferior.

Dónde llovió más

Se cumplieron los pronósticos de los expertos y la jornada de ayer llunes fue complicada, pese a que afortunadamente gran parte de las lluvias cayeron en el mar y las tormentas no llegaron a tocar tierra.

Donde sí lo hicieron, como en Cullera o en Gandia, las inundaciones y los torrentes de agua fueron la nota dominante, mientras que en otros puntos, como la ciudad de València o el área metropolitana, se recogieron muchos litros pero de forma más pausada, ya que las tormentas penetraron sobre todo a partir de media tarde.

Salvo en contadas excepciones, las precipitaciones han descargado de forma mesurada en este episodio de lluvias extremas, ocurrido justo once meses después de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024, pero han sido muchos los municipios valencianos que han recogido cantidades ingentes de agua.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), las localidades valencianas donde más llovió ayer lunes fueron las siguientes:

  • Gandia 225,8 l/m2
  • Barx 212,9 l/m2
  • Eslida 208,4 l/m2
  • Pinet 202,6 l/m2
  • Suera 188,0 l/m2
  • Sueca (l'Albufera) 187,6 l/m2
  • Alfondeguilla 187,1 l/m2
  • l'Alcúdia de Veo 182,8 l/m2
  • Aín 171,6 l/m2
  • Alzira 154,0 l/m2
  • Benicull de Xúquer 153,2 l/m2
  • Tales 151,4 l/m2
  • Real de Gandia 146,0 l/m2
  • Corbera 140,2 l/m2
  • Chóvar 130,4 l/m2
  • Cabanes 128,8 l/m2
  • Artana 127,2 l/m2
  • la Vall d'Uixó 127,2 l/m2
  • Onda 123,8 l/m2
  • Torralba del Pinar 123,6 l/m2
  • Simat de la Valldigna 120,8 l/m2
  • Sant Jordi 120,0 l/m2
  • Manises 120,0 l/m2
  • Tavernes Valldigna 119,0 l/m2
  • Rafelcofer 117,8 l/m2
  • Palmera 116,8 l/m2
  • la Vall d'Alba 116,4 l/m2
  • Fortaleny 116,1 l/m2
  • València (l'Albufera) 112,6 l/m2
  • Torre de les Maçanes 111,2 l/m2
  • Benicarló 109,2 l/m2
  • Palma de Gandia 108,4 l/m2
  • Llaurí 107,7 l/m2
  • Aldaia (B. del Cristo) 107,6 l/m2
  • Càlig 105,0 l/m2
  • Benifairó Valldigna 104,1 l/m2
  • Parcent 102,9 l/m2
  • Villamalur 101,6 l/m2
  • Barxeta 101,2 l/m2

