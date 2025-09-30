Transportes
Dificultad para circular en la en A-3 por lluvia acumulada en Valencia
En el enlace del polígono de Riba-roja en dirección Madrid hay acumulación de agua en la carretera
Un accidente provoca importantes retenciones en la salida de Valencia por la V-21
Complicaciones en Cercanías por la acumulación de agua en el paso interior de Alfafar-Benetússer
J.Roch
La alerta por lluvias nivel naranja en el litoral de Valencia ha vuelto a dificultar el tráfico en Valencia. La Dirección General de Tráficio destaca condiciones difíciles de circulación por meteorología adversa por lluvias en el enlace de la carretera A-3 en el kilómetro 340 en el Polígono Industrial Sur de Valencia, a la altura de Riba-roja, en sentido hacia Madrd. Aquí hay agua acumulada en la carretera tras las tormentas caídas.
En el área metropolitana de València también hay circulación irregular en la carretera V-30 a la altura de Xirivella al barrio de la Luz en dirección Puerto de València.
Accidente
Un accidente provoca importantes retenciones en la salida de Valencia, por la V-21. En el entorno de Cuiper que ha dejado el carril Bus-Vao y el carril derecho cerrados, según destacada la Dirección General de Tráficio. Esta retención produce ya unos cuatro kilómetros de retención en sentido Sagunt.
Cercanías
Tras las lluvias lluvias en el litoral de Valencia, se han registrado retrasos en los trenes del núcleo de Cercanías que circulan entre Alfafar-Benetússer y Valéncia Estació del Nord por la acumulación de agua en el paso interior de Alfafar-Benetússer.
Carreteras cortadas
Los destrozos que han producido las lluvias también han dejado varias carreteras cortadas en la provincia de Castellón. Concretamente, se trata de las carreteras CV-200, a la altura de Castellnovo y Almedíjar; la CV-137 en Càlig; y la CV1486 en Cabanes.
