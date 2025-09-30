El transporte ferroviario recupera hoy el servicio habitual tras una jornada de retrasos, cierre de líneas y descenso de viajeros por la alerta roja

El transporte ferroviario recupera hoy el servicio habitual tras la jornada de retrasos, reducción de la oferta de trenes en el caso de Metrovalencia y descenso de viajeros por la alerta roja decretada debido a las intensas lluvias que se registraron ayer en las provincias de Castelló y València.

Afección a las líneas de Cercanías de València y Castelló

En el caso de la red ferroviaria de interés general que gestiona Adif, a pesar de las lluvias de la noche y madrugada del domingo al lunes el servicio de Cercanías en el núcleo de Valencia se inició a la hora programada en las líneas C1 València-Gandia, C2 València-Moixent y C3 València hasta Aldaia. Únicamente en la línea C6 Valencia- Castelló, el inicio del servicio se demoró hasta las 7 horas de la mañana debido al reconocimiento de la infraestructura mediante un tren auscultador para confirmar que las lluvias caídas durante la noche no hubieran afectado a la rótula central del corredor mediterráneo entre València, Castelló y Tarragona.

Efectos en el corredor mediterráneo

De esta manera, en el corredor mediterráneo se han visto finalmente afectados media docena de trenes de larga distancia. Entre ellos un AVE con origen Castelló y destino Madrid que debía salir a las 06.02 horas pero que se ha demorado 62 minutos, mientras que otros cinco Euromed entre València y Barcelona han sufrido retrasos de 30-40 minutos, según confirman fuentes de Renfe.

Aparcamiento de la estación de Xeraco de Adif, inundada al igual que los accesos, que impidió a los trenes de Renfe ofrecer servicio durante una hora. / Levante-EMV

Sin servicio en Xeraco por la inundación de los accesos

En el caso de los servicios de Cercanías, la línea C1 de Gandia se ha visto afectada en la estación de Xeraco debido a la inundación del aparcamiento, por lo que los trenes no han podido estacionar durante una hora por inundacion de la parte externa de los accesos a la estación, lo que ha afectado a tres trenes de Cercanías de esta línea. En el caso de la C2 Xàtiva-València, un robo de cable entre la Pobla Llarga y Alzira provocó que los trenes circularan con retrasos medios de quince minutos.

Aunque carecían de cifras oficiales, fuentes de Renfe sí confirmaron que los viajeros en las líneas de Cercanías se asemejaron ayer a un sàbado o domingo, en lugar de un día laborable. La recomendación de no desplazarse unido a la suspensión de clases o los permisos climáticos hizo que los viajeros se redujeran un 35% respecto a los viajeros habituales de un día normal que pueden oscilar entre los 70.000 a 80.000 usuarios.

Reducción de viajeros en Metrovalencia

Respecto a Metrovalencia, fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) confirmaron que hoy retomarán el servicio habitual. Durante la jornada de ayer, debido a la alerta roja, se ofrecieron frecuencias de fines de semanas ante la previsible reducción de viajeros. Finalmente, Metrovalencia dio servicio a una tercera parte de pasajeros de un dia normal, alrededor de 100.000 viajeros, cuando en un día laborable de septiembre Metrovalencia puede llegar a transportar a 300.000 personas.

Las lluvias afectaron a primera hora de la mañana a las vías en el apeadero de Santa Rita de Paterna, en la Línea 2 de Metrovalencia, lo que obligó a suspender el trayecto ferroviario entre Paterna y Llíria y realizar este trayecto en autobús. Hasta que el servicio se pudo recuperar a las 10.15 horas de la mañana, según confirmaron fuentes de Metrovalencia a Levante-EMV.

Al cierre de esta edición, las lluvias de la última hora registradas en el área metropolitana de València obligaron a cortar las líneas 1 y 2 de Metrovalencia debido a acumulación de agua, según confirman fuentes de FGV a Levante-EMV. En el caso de la Línea 1 la circulación ha quedado interrumpida temporalmente entre Empalme y Bétera por acumulación de agua en Godella, según ha informado Metrovalencia a las 21.10 horas. A causa de las lluvias también se ha visto afectada la circulación de la Línea 2 entre Paterna y Llíria, que ya había tenido problemas por la mañana, aunque a las 21.34 horas se volvió a recuperar el tráfico.

Cuatro vuelos cancelados en Valencia y retrasos

Desde Aena, confirmaron que se cancelaron cancelado 4 vuelos en el Aeropuerto de Valencia y se produjeron retrasos debido a las malas condiciones meteorológicas en las 6.453 operaciones (llegadas y salidas) programadas para ayer. Por su parte, Enaire confirmó que debido a la previsión meteorológica muy adversa en la zona del arco mediterráneo con fuertes tormentas y cumulonimbos que podrían ocasionar regulaciones de tráfico aéreo por seguridad.