Valencia se llena de hormigas voladoras tras las lluvias

En estos momentos se está produciendo un fenómeno en la provincia de Valencia que posiblemente haya llamado su atención, porque aunque sus protagonistas son de pequeño tamaño, aunque mayor de los especímenes que solemos ver, como los hay a miles, es imposible no reparar en ellos: se trata de las hormigas voladoras.

Aunque es especialmente llamativo que aparezcan hormigas voladoras en esa cantidad, en esta época del año no es nada extraño. En otoño y más después de unas lluvias intensas como las que ha padecido parte de la Comunitat Valenciana en las últimas horas, es normal que salgan los nuevos machos y hembras del hormiguero y formen la enjambrazón, conjuntos más o menos grandes de individuos que vuelan para reproducirse».

Tras alzar el vuelo, «caen en el suelo, se aparean, los machos mueren y las hembras pierden las alas y buscan un refugio donde suelen pasar el invierno para iniciar más tarde, generalmente en primavera, la formación de una nueva colonia y hormiguero», explica el entomólogo Eduardo Galante, catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante.