La alerta roja evidencia la falta de medios para el teletrabajo en la Administración

¿Pueden los funcionarios de la Administración pública trabajar desde casa ante una alerta roja como la de hace unos días? La emergencia (declarada en domingo y con la orden de evitar desplazamientos el lunes) ha dejado en evidencia la falta de medios técnicos en la Administración, ya que se desconoce quien pudo teletrabajar y quien no lo hizo por falta de medios. "La falta de un marco sólido de teletrabajo en la Administración Pública es una irresponsabilidad que pone en riesgo la continuidad del servicio púbico", explican desde el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato destaca que vivimos en un entorno cada vez "más expuesto a emergencias de todo tipo, sanitarias, meteorológicas". Por ello, es preciso que el personal funcionario que trabaje en casa (o pueda hacerlo) "lo haga con las herramientas necesarias". Por ello, la CSIF exige un compromiso firme de la administración Pública desde la campaña "Teletrabajo SÍ, Nuevo decreto YA". "Este derecho no es una opción, sino una obligación moral y organizativa que asegura a la administración una estabilidad", explican.

Nuevo protocolo

El sindicato exige una negociación "que culmine con un nuevo decreto que supere las limitaciones con las que nos encontramos actualmente". CSIF reclama que este marco normativo "garantice la incorporación de más personal, la dotación de medios tecnológicos adecuados (portátiles, accesos seguros, plataformas eficientes), protocolos homogéneos que aseguren una igualdad de condiciones en todas las consellerias y organismos". "Sin duda, es necesario un cambio estructural que convierta el teletrabajo en un pilar clave dentro de la administración y se permita llevar a cabo", añaden.

Para CSIF, el teletrabajo "no es un privilegio". "El teletrabajo es una herramienta esencial para garantizar la continuidad, la eficiencia y resiliencia de los servicios públicos", explican. Por ello el sindicato insta en que de esta forma se permitirá a los empleados mantener su actividad incluso en situaciones imprevistas. "Es una forma de evitar colapsos administrativos, acumulación de tareas, perdidas de jornadas laborales y un claro beneficio para la ciudadanía reforzando el compromiso institucional", apuntan.

CSIF defiende que el teletrabajo debe de ser un derecho efectivo y universal para todo el personal público. Por ello, con un nuevo plan "bien diseñado el ciudadano seguirá recibiendo atención y tramitación de sus gestiones sin importar las condiciones extremas a las que nos enfrentamos".