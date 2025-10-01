"Amenazas" en los escaños de las Corts: "¡Cuidadito, eh!"

En las Corts los discursos más vehementes se hacen desde la tribuna, pero los momentos más tensos se suelen vivir con expresiones y gestos desde los escaños. Ha ocurrido este miércoles en el pleno, cuando se debatía una moción de Vox sobre inmigración. En ella, el diputado de Compromís Francesc Roig ha afeado la vinculación de delincuencia e inmigración de los voxistas y ha apuntado al síndic de la formación, José María Llanos. "La criminalidad de la que habla quizás es la de Llanos y la trama de corrupción de Blasco que se llevaba el dinero de la cooperación valenciana", ha indicado.

Roig recordaba así que Llanos fue asesor jurídico de una de las fundaciones (Fundar) que impulsó el exconseller 'popular' (antes socialista) Rafael Blasco. "Tenéis a vuestras filas a los más criminales; ¿qué orgullo patrio? Deben ser las corbatas que llevan, que no les permite regar bien", ha indicado.

El comentario ha hecho revolverse al portavoz de Vox en las Corts desde su escaño. "¡Cuidadito, cuidadito, eh!", ha dicho señalándolo con el dedo ante las alusiones. Acto seguido, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha advertido: "¿Es una amenaza?".

El síndic de Vox, José María Llanos, señala al diputado de Compromís, Francesc Roig. / José Cuéllar/Corts

La tensión del momento, con Baldoví y Llanos encarándose cada uno desde su asiento (solo les separa el pasillo), la ha frenado quien entonces presidía la sesión, el 'popular' Alfredo Castelló, que como si fueran alumnos revoltosos en una clase les ha pedido no hablar durante el debate y que si querían tratar cualquier cosa, que lo hicieran fuera. "Silencio todo el mundo", ha añadido tratando de frenar las peticiones de la bancada de la izquierda de, al menos, apercibir verbalmente a Llanos.