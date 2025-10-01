Antifraude plantea un nuevo reglamento para eliminar el último rastro del proyecto del Botànic

Si se ejecuta lo que anuncia el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) este martes, a la Agencia Antifraude le quedará poco más que el nombre del proyecto que nació en 2016 aprobado por el Botànic y Ciudadanos. El ente que desde hace un año dirige Eduardo Beut después del cambio de ley de PP y Vox, destituir a los números 2 y 3 del organigrama o eliminar el código ético se dispone a reformar el último rastro que quedaba de la era Joan Llinares, el primer director de este organismo: el reglamento de funcionamiento y régimen interior que data de 2019.

Es el nuevo objetivo marcado por la agencia que ya ha iniciado los trámites para ello con la consulta pública previa. En ella, señala que el actual reglamento "no se encuentra alineado con las sucesivas modificaciones" que se han hecho en la ley sobre la agencia, que han ido reformulando populares y voxistas en el último año y medio, "ni con la nueva legislación en materia de protección de informantes". Además, añade, "el desarrollo reglamentario y la evolución en el funcionamiento de la institución aconsejan también una reformulación integral de su norma organizativa".

Es por ello que, según considera Antifraude en su texto público, "resulta justificada la aprobación de una disposición ex novo que contenga la nueva formulación reglamentaria en lugar de hacer coexistir la norma originaria con todas sus modificaciones". Este nuevo proyecto, añade, tendrá una "triple finalidad": "alinear la estructura y funcionamiento de la agencia" a los sucesivos cambios legales; cumplir con las "recomendaciones" del Consell Jurídic Consultiu, e incorporar la "experiencia acumulada" para buscar "soluciones organizativas más eficaces tomando como referencia los modelos de otras autoridades independientes análogas".

El reglamento que se encuentra vigente se aprobó en su totalidad en 2019, pero su contenido ha sufrido cambios por el camino con las consiguientes modificaciones legislativas que se han ido incorporando en el último año y medio. Una de las últimas y más destacadas es la eliminación de la posibilidad de que la agencia haga informes para la Fiscalía Anticorrupción. Esta vía la eliminaron PP y Vox en la norma marco sobre la agencia en la última ley de Acompañamiento, hace cinco meses, pero se mantiene todavía dentro del reglamento.

"Si hay indicios de la existencia de conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito, se interrumpirán las actuaciones y se aportará inmediatamente toda la información al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. En caso de que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la Agencia, está proporcionará el apoyo necesario, siendo un órgano de colaboración con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal cuando sea requerida", señala el aún reglamento vigente.

Ceses y disoluciones previas

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los plazos marcados para llevar a cabo el inicio del procedimiento una vez se ha presentado la denuncia que en la ley ha pasado de 30 días a tres meses, periodo que continúa en el reglamento. Al fin y al cabo, este documento es la ampliación y concreción a la legislación que rige el ente. Es al que acaba referenciándose la normativa como pasa con las funciones del propio director o de la recién creada secretaría general. Pero la relevancia de este nuevo paso emprendido por la actual dirección de la agencia va más allá de la operatividad y tiene el simbolismo de ser la última piedra que queda en pie del edificio diseñado por el Botànic y levantado por Llinares.

La ley marco ya fue reformada por PP y Vox cambiando, entre otros asuntos destacados, la necesidad de mayoría reforzada para elegir al director, un cargo para el que ungieron a Beut que posteriormente se ha dedicado a borrar el legado de su antecesor, destituyendo a la directora adjunta y al director de investigación, derogando el Código Ético, disolviendo el Comité de Ética y el Consejo de Participación y finiquitando, vía cambio legal, la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Con la posibilidad de cambiarse de sede en marcha, la última palada de tierra es reformar el reglamento.