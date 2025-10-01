Camarero se ausentará de las Corts en la votación sobre su reprobación

Por un lado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; del otro, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Entre medias, como material justificativo para la inflamación dialéctica a la que se ha habituado las Corts, el uso de la denominación de "catalán" para hablar de la lengua valenciana y la gestión de la dana del 29 de octubre del Consell y, en particular, del servicio de teleasistencia de la Generalitat del que fallecieron 37 usuarios aquella jornada.

Es el esquema del pleno en el parlamento valenciano de este miércoles en el que PP y PSPV se cruzarán sendas peticiones de reprobaciones. Los primeros la reclamarán sobre el representante del Gobierno de España; los segundos sobre la responsable de la política social del Consell. A falta de las diatribas verbales y argumentales que exponga cada uno, la propuesta de los 'populares' tiene muchas más opciones de salir adelante ya que con el apoyo de Vox sería suficiente, un respaldo que difícilmente los voxistas darán a los socialistas para censurar a Camarero.

La izquierda ha incidido en las últimas semanas sobre la titular de los Servicios Sociales, un peso pesado dentro del Ejecutivo autonómico. La relevación de su presencia en el Cecopi el 29 de octubre durante 40 minutos hasta que se fue a una entrega de premios, la citación como testigo en la causa de la dana o la información sobre la gestión del servicio de teleasistencia que para el PSPV, quien la ha desvelado a través de preguntas parlamentarias, es un "escándalo" son asuntos que han hecho que la izquierda propague el habitual foco que tienen sobre Mazón hacia ella.

Justificación de la ausencia

Salga adelante o no su rechazo por parte de la cámara autonómica, a la vicepresidenta se lo tendrán que contar. Camarero ya ha avanzado que no estará en la sesión del jueves, cuando se votará esa resolución. Su ausencia no supondrá ninguna merma para el PP ya que, a diferencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no es diputada y, por lo tanto, ni puede intervenir en ese punto ni puede votar. De hecho, Camarero nunca lo ha sido en esta legislatura, a diferencia por ejemplo de Miguel Barrachina o Ruth Merino, que sí fueron en las listas.

La vicepresidenta Susana Camarero durante una intervención en las Corts. / Rober Solsona/Europa Press

El motivo por el que la vicepresidenta no estará en las Corts el día que se vota sobre su gestión, y para el que también debía responder sobre cuestiones planteadas por la oposición, es por la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 convocada por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en Madrid; un encuentro entre la dirigente socialista y el resto de responsables de la materia de todas las autonomías que Camarero ha recordado que llevaba "un año sin convocar".

"No podemos estar ausentes de ese debate", ha justificado este martes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en referencia a la conferencia sectorial. La también portavoz del Gobierno valenciano ha señalado la importancia de la cita para decirle a la ministra "qué necesitamos los valencianos en vivienda" y ha criticado que mientras algunos, en referencia a la izquierda, "están al rédito político, yo estoy al trabajo por los valencianos", ha explicado.

Parlamentaria "cómoda"

Es más, la vicepresidenta del Consell ha reivindicado sentirse "cómoda" en el ámbito parlamentario, remarcando que acude "permanentemente" a las sesiones de control y que es de las conselleras que más preguntas contesta de la oposición, tanto en las repreguntas orales como en las posteriores mociones e interpelaciones. De hecho, una de las preguntas que tenía para este pleno y que no podrá contestar es una interpelación del PSPV sobre À Punt, una cuestión que pese a no estar en su conselleria, toma la responsabilidad de Presidencia.

Sobre su gestión, más allá del debate que está previsto para este miércoles entre los grupos parlamentarios (y al que difícilmente acudirá Camarero), la dirigente del PPCV tenía prevista otra interpelación de Compromís sobre la "política general del Consell respecto de la gestión de los servicios sociales". Ahí es posible que los valencianistas incluyeran la actuación en estos centros el 29 de octubre. Todo ello, ha retado este martes Camarero, se lo pueden plantear "otro día".