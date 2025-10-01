El Consell crea un servicio de prevención del suicidio con seguimiento proactivo 24 horas

La Generalitat ha aprobado la licitación de un servicio pionero de prevención del suicidio y atención a supervivientes y familiares de personas con intentos autolíticos previos, que se desplegará en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. La iniciativa nace de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actuar de manera intensiva y proactiva en los primeros meses tras un intento no consumado. El servicio contará con un equipo de 42 psicólogos y psicólogas con formación específica en atención y prevención del suicidio. Su función será complementaria a la de las Unidades de Salud Mental, con un enfoque no intervencionista en términos de tratamiento, pero basado en una supervisión muy frecuente y regular de los pacientes incluidos en el programa.

Presupuesto de 17,6 millones

El contrato tendrá una duración de cinco años y un presupuesto máximo de 17,6 millones de euros. Con esta apuesta, la Generalitat aspira a consolidar el descenso del 11,8% registrado en la tasa de suicidios durante el último año, el mejor resultado interanual desde 2002, reforzando la prevención secundaria y terciaria, y reduciendo la repetición de intentos mediante contacto proactivo, accesible y sostenido en el tiempo.

La evidencia muestra que el 75% de las reincidencias de los intentos de suicidio se produce dentro de los seis meses siguientes al episodio, mientras que más del 50% de los pacientes no se adhiere al plan de atención inicialmente propuesto y más del 60% interrumpe todo seguimiento después de la primera sesión. Por ello, el Consell impulsa un programa que va más allá de una línea informativa y que replica experiencias internacionales avaladas por la OMS.

Tres áreas de intervención

El servicio se dirigirá a tres áreas específicas de intervención: acciones para evitar conductas suicidas y mejorar el bienestar en pacientes con problemas de salud mental y alto riesgo de suicidio; acciones con personas que han realizado intentos previos; y seguimiento y atención a supervivientes y familiares de quienes han llevado a cabo un intento. Las actuaciones se dirigen, por tanto, a tres perfiles de destinatarios: pacientes de Salud Mental de alto riesgo, personas con intentos previos, y los entornos familiares y de apoyo que enfrentan las secuelas del comportamiento suicida.

Para facilitar el acceso y la continuidad del contacto, se emplearán medios tecnológicos como videoconferencia, llamadas telefónicas, mensajería instantánea tipo WhatsApp con garantías de seguridad y confidencialidad, así como dispositivos de comunicación bidireccional (incluyendo botón de alarma) y geolocalización cuando proceda y con consentimiento informado. Igualmente, se desarrollarán grupos de postvención dirigidos a las personas próximas y familiares.

Niveles de seguimiento

El modelo de seguimiento se estructura en tres niveles —alto, muy alto y crítico— asignados de forma personalizada por la Unidad de Salud Mental responsable de cada paciente. La fase aguda programará contactos cada tres, cinco o siete días según el nivel; posteriormente, la fase subaguda prolongará el acompañamiento con intervenciones cada diez, veinte o treinta días, siempre ajustadas a la evolución clínica y a la valoración de riesgo. Además, las personas incluidas en este programa dispondrán de atención telefónica gratuita 24 horas al día a través de una línea 900, para situaciones de crisis o cualquier necesidad relacionada con el servicio.