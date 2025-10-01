El conseller de Emergencias reclama al alcalde de Cullera que rectifique tras decir que no le llamó durante el temporal

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha exigido al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que “deje de mentir y rectifique inmediatamente y de forma pública sus afirmaciones en las que asegura que, en el último episodio de lluvias, no recibió ninguna llamada de Emergencias”, porque “eso, además de ser falso, genera confrontación y crispación, una situación que no es deseada por la ciudadanía”.

“Desde mi propio móvil realicé no dos, sino tres llamadas al móvil del alcalde de Cullera, a las 20.32, a las 20.37 y las 22.02 horas; y ninguna de las llamadas fue atendida ni devuelta”, ha concretado.

En unas declaraciones a La Sexta durante el temporal, Mayor señaló que no recibió llamadas de Emergencias, aunque sí de la delegada del Gobierno, o el presidente de la Diputación.

Según ha añadido el conseller, Mayor “debería centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de sus vecinos en lugar de hacer política partidista en momentos en los que toda la atención debe estar centrada en las necesidades derivadas de la emergencia”.

El alcalde de Cullera “sabe que se ha equivocado y debe asumir su responsabilidad” y, de hecho, “el propio Jordi Mayor me devolvió ayer la llamada para reconocer que sí había recibido mis llamadas, por lo que le agradecería que esa rectificación también la hiciera pública, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad”, ha señalado el conseller.