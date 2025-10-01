Crece el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años

En 2024, un total de 1.992 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en la provincia Valencia, de las que un 24% eran menores de 50 años. Y la cifra va en aumento. Así lo ha asegurado el jefe del servicio de oncología del Hospital Arnau de Villanova, Antonio Llombart, en la presentación de la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’, de la Asociación Española contra el Cáncer(AECC) Valencia. "La franja de mayor incidencia es la de mayores de 75 años", ha asegurado el experto tras destacar que se aprecia un crecimiento en las franjas de 50 a 64, "motivo por el cual es importante recurrir a la autoexploración y los cribados mediante mamografía y ecografía".

Así, con el foco puesto en escándalos como el de los retrasos de la Junta de Andalucía que ha tardado meses y en algún caso hasta un año en comunicar a algunas pacientes que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía, y sobre la importancia del cribado poblacional, el doctor Llombart ha asegurado que "el pico de cáncer de mama detectado en el cribado poblacional está entre los 55 y 65 años" y que realizar mamografías a mujeres jóvenes "no es operativo ni rentable porque los falsos negativos son muy altos porque la técnica no es eficiente para las mamas densas que tienen las mujeres jóvenes". Por ello, ha recordado que ante la presencia de cualquier bulto hay que "ir al médico de familia" y ha recordado la puesta en marcha "del circuito rápido de módulo mamario que hay en todos los centros de salud".

Durante la presentación de la campaña se ha contado con el testimonio de dos pacientes de cáncer de mama, Alicia Martínez y Ana Belén García, que han explicado como el diagnóstico de la enfermedad cambió su vida personal y las de sus familias. "Yo he tenido dos diagnósticos de cáncer de mama en veinte años. Uno lo tuve con 32 años y el segundo fue 15 años después", ha asegurado Alicia Martínez, tras recalcar la importancia de la investigación. "El tratamiento que tuve en mi segundo cáncer ha sido muy diferente al primero. Los goteros fueron un horror. Por eso es tan importante la investigación y los avances", ha afirmado la mujer.

Ana Belén García y Alicia Martínez, en la presentación. / Levante-EMV

Otras necesidades

La psicóloga de la AECC Valencia, Cristina Flor, ha asegurado que las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido cambiando acorde a la evolución de la propia sociedad. "Necesidades vinculadas al ámbito laboral, sexual o vivencial en su entorno han aparecido o han dejado de ser tabú", ha explicado la psicóloga tras recalcar que los servicios de la AECC "son gratuitos y no solo para socios". Y es que aunque la supervivencia a cinco años alcanza el 85,5%, gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos que permite la investigación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia pone el acento este año en que “las necesidades de estas pacientes van mucho más allá de los tratamientos médicos”.

Según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas.