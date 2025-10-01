Comunicación y obras frente al temporal: ¿Qué ha mejorado desde la dana y qué queda por hacer?

Cuando se cumplieron once meses de la dana del pasado 29 de octubre en la que murieron 229 personas, el calendario volvió a marcar un aviso rojo por lluvias torrenciales. Una alerta que generó miedo, primero, y luego la sorpresa ante la comparación: ninguna persona fallecida esta vez a consecuencia del agua, pueblos y ciudades algo más preparados y una alerta temprana que ha permitido a muchos blindar sus viviendas y autoprotegerse. Para algunas voces, tanto políticas como expertas, esa diferencia entre la barrancada del pasado octubre y esta situación es la demostración de que se podían haber hecho las cosas de otra manera y se hubieran salvado vidas. Pero, en cualquier caso, gobiernos, vecinos, víctimas, personas expertas y asociaciones coinciden en que queda mucho por hacer, sobre todo en materia de medidas estructurales.

Los expertos piden medidas estructurales

Este episodio de lluvias fue sustancialmente diferente, como llevan días explicando desde Aemet. Si el pasado octubre llovió sobre todo en la cabecera de ríos y barrancos, cosa que hizo que el agua se desbordara al final de estos mismos cauces (en lo que ahora llamamos zona cero de la dana), en esta ocasión las precipitaciones torrenciales se han concentrado más cerca de la costa. El delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, explica que se ha trabajado con la previsión habitual: “Se emitió el aviso rojo un día antes porque se veia claro que podia dar problemas, y en octubre también lo hicimos con previsión, a primera hora del 29”, explica. Incide además en que la reunión de coordinación en este caso se convocó el día de antes, cuando también llegó el ES-Alert a la población, 12 horas antes de que comenzara el nivel rojo de alerta. “Lo importante es que la población esté informada para que pueda tomar sus medidas de autoprotección, y luego están las medidas que toman las administraciones”, subraya. Asegura, además, que cuando se emite un aviso es “cuando se deben tomar medidas”, como se ha hecho esta vez.

Coincide desde el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo la directora del grupo de meteorología y climatología, Samira Khodayar, que asegura que el impacto de estos episodios está “relacionado con la gestión del territorio, localización y condiciones”. Insiste en que este tipo de eventos extremos “se van a repetir probablemente con más intensidad y frecuencia” y por eso pide atender a cuatro ejes: comunicación, adaptación, prevención y mitigación. Insiste en la primera como factor diferencial y añade que “la gente está desgraciadamente muchísimo más concienciada del peligro”. En cuanto a la adaptación, cree Khodayar que “tiene que ser una cuestión extremadamente local” en la que cada uno de los pueblos tiene que evaluar su situación y entender qué riesgos se sufren y que tipo de medidas deben implementarse. “Las medidas de adaptación a pequeña escala están mostrando su efectividad, pero las medidas no pueden ser siempre reactivas, sino que hay que entender que este es un problema estructural”, destaca. Por eso, requiere medidas estructurales, que "urgen", también urbanísticas. “Es una obligación, no hay otro camino, no existe la magia en estos casos”, indica.

Ferran Dalmau es ingeniero forestal, además de director de Ingeniería y socio de Medi XXI GSA, una consultora de soluciones ambientales que trabaja con ayuntamientos en este sentido. Coincide en que se ha tomado nota de muchas cosas tras la dana. “Once meses después, ahora la gente sí tenía percepción del riesgo, la gente pero también los responsables políticos”. Y sobre estos últimos, lanza una advertencia a todos: “El ruido político es un problema de protección civil de primera magnitud”. En cualquier caso, se ha avanzado a todos los niveles. Al local, “muchos municipios han analizado el estado de su Plan de actuación municipal contra riesgo de inundaciones”, además de que se han constituido muchos más Cecopals que en octubre de 2024. En cuanto al nivel autonómico, “ha habido más anticipación” por parte de la Generalitat y, recalca, Aemet y la CHJ han hecho “la misma tarea, porque responde a un protocolo”. Recuerda que “no tienen responsabilidades operativas, son parte de un comité asesor”. En general, entre los aciertos, señala la mayor vigilancia en barrancos y sus caudales, la suspensión generalizada de actividades escolares y municipales y una información a la ciudadanía “mucho más elaborada”.

Estado del barranco del Poyo en Paiporta esta mañana / Fernando Bustamante

La gestión política: coordinación “en esta ocasión”

"Todos hemos aprendido un poco". Así explicaba este martes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, las evidentes diferencias entre la gestión de la dana y de esta alerta roja por lluvias torrenciales. Ve varios factores diferenciales: por una parte que "ahora" todas las administraciones han estado "en coordinación y colaborando para dar una respuesta adecuada", por otra, que la "ciudadanía también es más consciente" y, por último, que "los ayuntamientos han colaborado más". Esos factores explican algunas diferencias con la dana, por ejemplo, el envío del ES-Alert: “En esta ocasión se comunica por la mañana, a las 11.30 horas, que a las 20.00 horas habrá una alerta roja en Castellón y a las 4.00 en Valencia”, ha dicho el conseller al respecto.

Sobre lo que no ha cambiado desde la dana, la ausencia de Mazón presencialmente en la reunión de coordinación frente a las lluvias, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero ya aseguraba este lunes que el president estaba "atento" a la evolución del temporal debido a que "en esta ocasión" Aemet "sí ha avisado con antelación". En contraposición, ha dicho que hace un año, la agencia "comunicaba lo que ya estaba ocurriendo". "En esta ocasión la ciudadanía puede tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada”, añadía la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. En su visita de este martes a Paiporta ha recalcado que “claro que son importantes las lecciones aprendidas”, pero que, en referencia a la Generalitat, “no se puede negar lo que se ha hecho”.

Reunión de coordinación de este domingo en l'Eliana. / Levante-EMV

La CHJ defiende su protocolo: “Hemos hecho lo que hicimos”

Como apuntaba Dalmau, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar defienden que su actuación frente a escenarios como el de este lunes está protocolizada. “Hemos hecho lo que hacemos siempre”, indican fuentes de la CHJ. Es decir, que se ha reforzado la vigilancia del SAIH “como siempre que hay alerta roja” y se han hecho turnos para cubrir las 24 horas. Los sensores del SAIH se recuperaron tras la dana hace meses, aunque se están haciendo todavía algunas obras de emergencia en las casetas que se llevó el agua para reconstruirlas, de modo que provisionalmente esos sensores no están dentro de sus casetas. Sobre si hay daños nuevos en la red, todavía no se ha podido valorar. Eso sí, se llegó a tiempo a sacar las máquinas que trabajaban en actuaciones de emergencia y estructurales para evitar daños. En cuanto a lo pendiente, estas fuentes señalan que está prevista la obra de encauzamiento de la Saleta, que se va a licitar “en breve, si no a finales de este año, a principios del siguiente” y “muy avanzadas” las obras de defensa en la ribera del Xúquer.

“Las lecciones a veces se aprenden con dolor”

Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (Cave-Cova), lo tiene claro: “la dana de octubre evidencia la falta de preparación a nivel fundamentalmente político”. Ahora, los vecinos han detectado “cierta preparación” y agradece medidas como las barreras que instaló el ayuntamiento de Aldaia para proteger las calles del agua de La Saleta. Es decir, que los vecinos se han sentido “un poco más protegidos”, aunque reclama medidas estructurales. “A veces las lecciones se tienen que aprender con dolor”, lamenta. Pero la propuesta de las asociaciones vecinales pasa por “extender la cultura de la protección contra el riesgo. Lo ideal, y lo que proponen a las administraciones, es que cada asociación vecinal tenga una persona responsable de gestión del riesgo que “pudiera estar ligada a la estructura de Protección Civil”.

Una persona salta el dique para proteger Aldaia de la Saleta / José Manuel López

También apuestan por una comunicación intermedia antes de la alerta de ES Alert las víctimas de la dana. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, cree que enviar la alerta con 12 horas de antelación fue un exceso, generó duda entre la población, gran parte de la cual no leyó que el aviso empezaba a las 4 de la mañana y es potencialmente peligroso, como “el cuento de Pedro y el lobo”, en el que el peligro real es desoído. Explica que la alerta debería indicar un peligro inminente o dar instrucciones para ponerse a salvo a corto plazo, y por eso cree que, enviándola 12 horas antes, no cumple exactamente su función. Para mantener prevenida a la población, apuesta por “una herramienta de avisos que mantenga informada a la gente y que llegue a los móviles, no solo en las redes de Aemet o por la tele”.

Y después de la emergencia viene la comprobación de daños. Sobre esto, la Unión de Consumidores (UCE Valencia) destaca que en esta ocasión la mayor parte de los daños por las lluvias que se hayan podido producir serán cubiertos por las compañías aseguradoras y no por el Consorcio de Compensación de Seguros. “Pero en todo caso, es necesario disponer de seguro, por eso es importante que comprobemos los seguros que tengamos contratados y evitar el infraseguro”, asegura su portavoz, Francisco Rodríguez. “También es importante revisar bien las viviendas y las comunidades de propietarios, haciendo el adecuado mantenimiento”, afirman.