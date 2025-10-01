Estudiantes de la UPV convocan una huelga por Palestina en el campus

Los colectivos estudiantiles Estudiants per Palestina y Front Estudiantil en Lluita han convocado para este jueves 2 de octubre una huelga estudiantil en la Universitat Politècnica de València (UPV), concretamente en las facultades de Bellas Artes (BBAA) y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN).

La jornada tiene como objetivo "exigir el cese de toda relación institucional y comercial de la universidad con Israel y con empresas que colaboran con el genocidio en Palestina", explicaron en un comunicado.

Mura de Estudiantes por Palestina en el campus de la UPV. / Levante-EMV

La convocatoria llega el mismo día que el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga educativa en toda España, y también en un contexto de movilización en la Politècnica, que ha visto cómo en las últimas semanas se consolidaban asambleas estudiantiles en varias facultades, con una participación media de 70 personas.

La asamblea de Bellas Artes "ha destacado por su masiva implicación, superando el centenar de estudiantes movilizados. Además, esta jornada de huelga se suma a otros actos recientes de solidaridad, como el encierro de profesores en La Nau", explican los sindicatos.

Reivindicaciones sin cumplirse

Desde Estudiants per Palestina recuerdan que ha pasado un año desde la acampada en la UPV y que "las reivindicaciones estudiantiles siguen sin cumplirse, a pesar de que el Rectorado se comprometió a atender algunas de ellas".

Desde la organización se insiste en que el estudiantado "no va a cesar la movilización hasta conseguir un posicionamiento claro y firme de la UPV en favor de la liberación de Palestina, no limitado a la ruptura de lazos académicos, sino extendido al fin de toda complicidad económica y política. Esta complicidad no se limita a empresas israelíes, sino a todas las que mantienen colaboraciones probadas con el genocidio, varias de ellas presentes en la universidad", afirman los estudiantes.

Asimismo, durante la jornada se realizará un llamamiento a participar en la manifestación del 4 de octubre, organizada junto a otros colectivos solidarios con Palestina. El bloque estudiantil partirá a las 17:30 desde Benimaclet y se unirá a la manifestación principal a las 19:00 en la Plaza de Toros de València.