"Esperábamos una hecatombe, pero los casos graves de salud mental tras la dana han sido menos de lo previsto"

Vivir una situación extrema como la dana del 29 de octubre puede acarrear consecuencias psicológicas; la más grave: el estrés postraumático, una enfermedad "crónica e invalidante" que, de incidir de forma generalizada entre la población puede conllevar a "una hecatombe social". Inundaciones anteriores, como las ocurridas en el sur de Inglaterra en febrero de 2022, donde se alcanzó una altura media del agua de un metro frente al más de metro y medio de la Comunitat Valenciana, hacían prever que la incidencia de cuadros graves alcanzara hasta al 40 % de la población afectada por la dana y, aunque el dato actual se acerca al 20 %, "la incidencia del estrés postraumático ha sido intensa, pero mucho menor de lo que nos temíamos inicialmente". Así lo ha explicado el director general de Salud Mental de la Generalitat Valenciana, Bartolomé Pérez, en el “Foro de la reconstrucción. Salud mental; clave en la recuperación” organizado por Levante-EMV, con el objetivo de abordar uno de los ámbitos clave en la reconstrucción.

Pérez ha analizado el impacto psicológico de la dana junto a los responsables en salud mental de dos de los departamentos de la zona cero: el jefe del Servicio de Psiquiatría hospital Doctor Peset, José María Martínez Raga; y el jefe del Servicio de Psiquiatría de la Fe, Alberto Domínguez. Los tres han transmitido optimismo porque la preocupación inicial era extrema, las Navidades eran un punto clave y se superaron con buenas perspectivas, y los datos son positivos; pero son conscientes del riesgo latente de la aparición de nuevos casos. "Seguimos recibiendo primera visitas y estamos preparados para el rebote del aniversario y la temporada de lluvias", apunta Martínez.

Este domingo, bajo la amenaza del aviso rojo por lluvias torrenciales del lunes, se atendió a personas con "ansiedad y miedo" en Urgencias. La situación se podría replicar en los próximos meses, si se repiten los riesgos por precipitaciones extremas, e incidir de forma diferente en la población según su vivencia en la dana porque no es lo mismo que las inundaciones les hayan dejado un "trastorno más sencillo o adaptativo-, explica Martínez-, con insomnio e intranquilidad, que es lo que nos ha ocurrido al 80 % de la población"; que haber pasado siete horas sobre una nevera huyendo del agua en una planta baja. "Los que más miedo pasaron, tienen más probabilidades de desarrollar un cuadro grave", ha añadido.

Sin motivos determinantes

¿Por qué ha sido menor el impacto de lo esperado? Ninguno de los tres afirmó tener una razón clara e, incluso, reconocieron que "no sabemos los motivos concretos". Además de la asistencia dada por la sanidad pública desde el minuto cero, los especialistas apuntan a motivos sociales. "El papel de la juventud durante los primeros días transmitió mucho optimismo y compañerismo -, reconoció Domínguez- y actuó como elemento protector". Por su parte, Martínez señaló la "red social fundamental" en los municipios de la zona cero, conformada por la familia y los amigos; pero, también, por "los barrios, las fallas y las parroquias", entre otros muchos elementos, que han permitido hacer de los valencianos "personas más resilientes que los británicos"; una afirmación basada en los datos.

Y otra de las claves, señaladas por el director general, ha sido "la rapidez de la reconstrucción" porque esta ha permitido reducir la reexperimentación del trauma. Y es que, desde el primer momento, los especialistas en Psiquiatría y Psicología han hablado de esta circunstancia: ver vídeos de la noche del 29-O u observar los efectos de la barrancada aún en las ciudades puede contribuir a revivir la tragedia y despertar los efectos del estrés postraumático -ansiedad o miedo, entre otros- ya presentes, pero silenciados e imperceptibles. "Pueden comenzar como pesadillas y acabar en depresiones o trastornos de ansiedad abigarrados -, cuenta Martínez- y provocar recaídas en personas con patologías previas en salud mental". Los profesionales han comparado esta situación con un trauma puntual; un atraco en la calle, por ejemplo, del que probablemente no exista un vídeo para poder verlo una y otra vez.

En este sentido, Pérez ha destacado -en varios ocasiones- el "daño" de la confrontación política sobre la población. "No ayuda para nada -, ha incidido-. Tendremos más casos cuanto más estemos en el ataque político y no en la reconstrucción".

Datos optimistas

Once meses después de las inundaciones, la Conselleria de Sanidad cuenta con varios indicadores para aferrarse a este optimismo. El primero es que la incidencia está bastante asociada a una serie de colectivos concretos: las mujeres que han sufrido abusos sexuales en su infancia, los adultos de entre 45 y 55 años y las personas con problemas previos de salud mental. Otros colectivos a destacar son los niños y adolescentes porque "un 10 % de los pacientes atendidos en las unidades contra el estrés postraumático son menores". Ellos y ellas son quienes sufren afectación conductual: se vuelven más introvertidos, padecen fobias, rabietas e, incluso, el rechazo a familiares y amigos". Por eso, Sanidad trabaja en colaboración con la Conselleria de Educación para realizar la detección precoz.

Un momento de la mesa sobre salud mental del Foro de la Reconstrucción de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Otra de las evidencias de la contención del impacto en salud mental de la dana es la tasa de asistencia en Urgencias a personas con autolesiones. En las comarcas afectadas por la barrancada, este dato -recoge los casos entre enero y septiembre de este año- ha descendido un 9 % respecto al mismo periodo del año anterior; el descenso en el conjunto de la Comunitat Valenciana es del 7 %, dos puntos porcentuales menos que en la zona cero, pese a haber vivido la tragedia. Este dato se registra aunque los pacientes en Urgencias en estas comarcas ha aumentado, según el especialista del Peset, "entre tres y cinco veces". Pese a las cifras, los tres se mantienen cautos porque "el suicidio no es la respuesta inicial tras un trauma similar, explica Pérez-. Nos quedan meses y años para trabajar".

Los participantes en la mesa han querido incidir en el papel de los profesionales en salud mental de la Conselleria de Sanidad, cuya plantilla se ha incrementado en 431 profesionales en la actual legislatura; lo resaltaron también el president Carlos Mazón y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en sus intervenciones antes de la mesa. Por eso, según Domínguez, Psiquiatría ha pasado de ser 'la cenicienta' a la 'princesita' de la sanidad pública valenciana. "Es una cuestión coral -, ha resaltado Martínez-. Quiero reivindicar el trabajo de los sanitarios de todos los departamentos implicados (Manises, Requena, la Ribera, el Clínico...) porque solo valemos lo que valen nuestros equipos, que son fantásticos". También con los facultativos y enfermeras de Atención Primaria, con quien "la colaboración ha sido fundamental" para "poder atemperar el golpe desde el minuto cero". Queda trabajo por hacer; pero, al menos, la incidencia de estrés postraumático se ha quedado por debajo de ese 40 % temido inicialmente; de la "hecatombe", lo que demuestra que los valencianos "hemos sido resilientes después de la dana".