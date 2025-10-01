Marciano Gómez: "Pudimos abordar la asistencia psicológica en la dana porque estábamos preparados"

"La resiliencia se construye antes de la crisis y se ejecuta durante la misma". Así ha resumido en una frase el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para resumir la asistencia de su departamento durante la emergencia de la dana del 29 de octubre. Lo ha comentado en el “Foro de la reconstrucción. Salud mental; clave en la recuperación”, organizado por Levante-EMV para abordar todo el trabajo realizado en la zona cero de la dana del 29-O. En este sentido, Gómez ha destacado el trabajo realizado previamente, con la creación y desarrollo del Plan de Salud Mental 2024-2027, como herramienta para poder realizar una asistencia rápida y eficaz. "Pudimos abordar el desastre natural porque estábamos preparados y contábamos con el personal necesario", ha proseguido. Ha señalado que el 3 de noviembre, solo cuatro días después de la barrancada, un equipo de Psiquiatría estaba asistiendo a pacientes con traumas graves en Catarroja, en plena zona cero de la dana.

Sin embargo, pese a lo realizado, Gómez quiso insistir en la idea de "seguir avanzando y seguir aprendiendo". En este sentido, Sanidad sigue adelante con el Plan de Salud Mental: "Hemos contratado al 60 % del personal previsto -, ha explicado-, pero huimos de la autocomplacencia y queremos seguir siendo innovadores para ofrecer calidad a los cinco millones de valencianos y valencianas". En su intervención, Gómez ha anunciado la compra de 10 estimuladores magnéticos y 360 estimuladores transcraneales de corriente continua para ofrecer terapias de neuroestimulación a los pacientes; especialmente, a los que "más sufren: a los pacientes con depresión mayor o trastorno compulsivo". Se trata, como ha explicado el conseller, de "dinámicas innovadoras, basadas en la realidad virtual".

Importancia de la prevención

En salud mental, así como en el resto de patologías, Gómez ha resaltado el valor de la prevención, "una de las banderas" de su Conselleria. "Prevenir es esencial -, ha expresado- porque la enfermedad es un fracaso cuando la puedes prevenir". Por eso, trabajan en coordinación con la Conselleria de Educación para la "detección precoz en los niños", donde se ha detectado que el 20 % del alumnado "puede desarrollar potencialmente problemas de salud mental".

En esta línea, Sanidad está llevando varias acciones: programa innovador de promoción del equilibrio psicosocial y de prevención de adicciones o un servicio pionero de prevención del suicidio y atención a supervivientes y familiares de personas con intentos autolíticos previos.

"Un corto camino, pero correcto"

Gómez ha aprovechado para destacar el trabajo realizado tanto en personal como en infraestructuras. "En personal estábamos a la cola -, ha explicado- y la acreditación MIR en Psiquiatría estuvo en riesgo por la falta de profesionales". Pero también ha criticado la falta de infraestructuras sanitarias a su llegada al Consell, con deficiencias en hospitales de día infantojuveniles y en agudos.

En este apartado, ha destacado la puesta en marcha de tres unidades de hospitalización infantilojuvenil en Gandia, el Peset y el Arnau; o el hospital militar de Quart-Mislata, que contará con camas psiquiátricas.

Otros participantes

La apertura de la jornada ha estado a cargo del president Carlos Mazón, quien ha señalado que la Generalitat ha "desplegado al máximo sus competencias" para ayudar a víctimas, empresas y entidades afectadas por las inundaciones del pasado octubre, con una inversión de casi 2.500 millones de euros. En cuanto a la salud mental, "una prioridad ya antes de la dana", ha asegurado haber dado "una buena respuesta" por "tener los deberes hechos" con 200 nuevos profesionales contratados en septiembre de 2024.

Carlos Mazón, en el acto de Levante-EMV sobre salud mental / F. Bustamante

Además de las dos intervenciones de los miembros del Consell, el acto cuenta con una mesa redonda, en la que participan el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez; el jefe del Servicio de Psiquiatría Hospital Dr. Peset, José María Martínez Raga; y el jefe del Servicio de Psiquiatría de la Fe, Alberto Domínguez.