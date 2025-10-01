Fundación Naturgy impulsa un plan para ayudar a 40.000 afectados por la dana

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, Naturgy actuó en la Comunitat Valenciana ofreciendo apoyo directo a los afectados y colaborando con entidades locales, realizando más de 42.000 acciones como parte de su plan de ayuda a los damnificados. Hoy, Fundación Naturgy asume el compromiso ya adquirido por la compañía energética y lanza su programa 'Sumando energías por València', un plan de actuación destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por las graves inundaciones.

Este plan se suma a las acciones que Naturgy desplegó en el territorio y plantea soluciones que se apoyan en el conocimiento y experiencia desarrollados por Fundación Naturgy a través de sus diferentes líneas de actividad, dentro de su objetivo de contribuir en la construcción de una sociedad resiliente y sostenible.

Eficiencia energética y renovables

Las acciones propuestas abarcan medidas que consideran la eficiencia energética; el uso de energías renovables; la formación para promover la empleabilidad en el sector energético; el apoyo a los centros educativos afectados, vinculando en este proceso a jóvenes, docentes y familias de su entorno; y la elaboración de estudios con instituciones de prestigio de Comunidad Valenciana para promover el debate e incidir en aspectos que, a raíz de la emergencia ocurrida, merecen un análisis particular.

Según María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, “creemos que el cambio social real nace de la colaboración. Ninguna transformación ocurre en solitario: cada avance es fruto de muchas manos, ideas y voluntades que se unen por un propósito común". "Por eso -agrega Coronado- este proyecto expresa parte de esa convicción: que la fuerza está en la suma, en la comunidad, en la energía colectiva que impulsa acciones positivas para la sociedad. Porque cuando colaboramos, la sociedad avanza”. Coronado considera que “este enfoque global posiciona a Naturgy y a la Fundación como referentes en la respuesta a las necesidades de la sociedad y se apoya en alianzas estratégicas reforzadas por su liderazgo en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la energía, la sostenibilidad y el compromiso social”.

Gan Pamplons y Susana Camarero, en primer término, durante el encuentro informativo 'Sumando energías por Valencia' / Rober Solsona

Cuatro líneas de trabajo

A través de Sumando energías para las personas, Fundación Naturgy impulsará en los territorios afectados por la DANA las principales líneas de actuación de su plan de vulnerabilidad energética. El impacto de esta línea de trabajo busca no solo colaborar en la reparación de daños materiales, sino también reconstruir y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, a través de iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro. Para ello, será clave la colaboración con cerca de 30 entidades sociales que trabajan en el territorio.

Este ámbito del plan se centra en mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por la DANA mediante distintas acciones: la rehabilitación energética de viviendas para mejorar su aislamiento, ventilación, calefacción o la eficiencia energética, entre otros; organización de talleres formativos a través de su Escuela de energía dirigidos a familias y técnicos de servicios sociales de los ayuntamientos para conseguir un mejor uso y gestión de la energía en el hogar; donación e instalación de paneles solares en centros de atención a personas vulnerables garantizando así un suministro limpio, estable y económico; y una convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de edificaciones de entidades sociales, que se encuentra abierta hasta el próximo 17 de octubre.

Sumando energías por la Educación

Fundación Naturgy ha desarrollado un proyecto educativo que impactará en alrededor de 130 centros educativos de 38 municipios, dividido en dos niveles de intervención, con el objetivo de desarrollar un programa pedagógico integral en materia energética y medioambiental, que fomente la inclusión y promueva las vocaciones STEM. Estos centros se podrán beneficiar de talleres, recursos y experiencias que acercan la ciencia y la tecnología a los más jóvenes, y convierten la energía y la sostenibilidad en aprendizajes motivadores para miles de estudiantes.

Al programa educativo habitual de la fundación se suma un componente más de eficiencia energética, a través de la instalación de placas solares fotovoltaicas en 40 centros escolares de primaria, y la realización de auditorías energéticas. Estas auditorías no se conciben solo como un diagnóstico técnico, sino como una herramienta educativa transversal del centro, orientada a implicar al profesorado y al alumnado en la comprensión del consumo energético y la promoción de hábitos responsables.

Sumando energías por el Empleo

Esta línea de actuación tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas residentes en los municipios afectados por la DANA, a través de un programa de formación profesionalizadora y certificaciones oficiales en sectores clave para la transición energética. El proyecto ofrece formación gratuita en profesiones verdes con alta demanda laboral, impulsando tanto la cualificación técnica como el acompañamiento personalizado hacia el empleo. Se articula en alianza con entidades sociales, administraciones públicas y empresas del territorio. Los cursos de formación estarán desarrollados en ámbitos formativos como la instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, la rehabilitación energética de edificios, o la digitalización de redes de gas.

Por el Medio Ambiente

En este ámbito está prevista la organización de varias jornadas de voluntariado ambiental en las que se combinan limpieza, recuperación vegetal y retiro de residuos. Las intervenciones se realizarán con el apoyo de los voluntarios de Naturgy y la ciudadanía local, buscando generar un impacto positivo en los territorios intervenidos promoviendo una experiencia transformadora a nivel social, emocional y ambiental. Además, Fundación Naturgy impulsará análisis y foros de debate en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, entre los que destacan dos estudios para promover la reflexión y el debate sobre aspectos que a raíz de la emergencia merecen un análisis particular: la resiliencia de infraestructuras energéticas y la gestión ambiental de residuos tras la DANA.