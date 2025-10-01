Los grandes desafíos del envejecimiento en una sociedad en transformación

España está a las puertas de una transformación demográfica sin precedentes. En apenas quince años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años. Hoy ya son cerca de nueve millones de personas, casi una quinta parte de la población. El país, con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, se enfrenta a un reto que trasciende las estadísticas: cómo garantizar que esos años extra se vivan con salud, dignidad y participación social. María, de 82 años, lo resume desde su piso en el barrio valenciano de Ciutat Vella: «Tengo hijos, pero viven lejos y trabajan mucho. Lo que más echo en falta es alguien con quien hablar a diario». Su testimonio refleja una realidad silenciosa que se multiplica: la soledad no deseada, considerada ya por los expertos como la ‘epidemia del siglo XXI’.

El envejecimiento ejerce presión sobre dos de los grandes pilares del Estado del bienestar: las pensiones y la sanidad. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones podría alcanzar el 15 % del PIB en 2050. A ello se suma el aumento en dependencia, residencias y atención sanitaria, que elevaría el esfuerzo público total hasta el 25,5 % del PIB. Los economistas advierten de que se trata de un desafío financiero enorme, que exige planificar con décadas de antelación. La reciente reforma del sistema de pensiones ha intentado dar estabilidad, pero muchos analistas creen que será necesario ir más allá, con incentivos al ahorro privado y fórmulas de jubilación más flexibles.

Personas mayores de 65 años practican clases de baile. / Pilar Cortés

La sanidad tampoco queda al margen. Con más pacientes crónicos, listas de espera más largas y necesidad de más profesionales, los hospitales y centros de salud deberán adaptarse a un perfil de usuario distinto: personas mayores que requieren atención continua, rehabilitación y cuidados de larga duración.

La soledad, la otra cara

Más allá de los números, el envejecimiento tiene un impacto humano profundo. La soledad no deseada afecta a más de dos millones de mayores en España. En zonas rurales, donde los servicios son escasos y la población se dispersa, el aislamiento es todavía más acusado.

Antonio, jubilado de 74 años en Paiporta, lo cuenta con resignación: «Antes salía al bar a jugar al dominó, pero muchos de mis amigos han fallecido o están enfermos. Paso las tardes mirando la tele, sin ganas de nada».

Los estudios son claros: la soledad multiplica el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y mortalidad prematura. No es un problema anecdótico, sino un desafío de salud pública.

Tecnología: amenaza y oportunidad

La digitalización avanza a un ritmo vertiginoso, pero no todos pueden seguirlo. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 3,5 millones de personas mayores reconocen no saber usar internet con solvencia. El 78 % de los mayores de 70 asegura tener dificultades incluso para manejar aplicaciones básicas. «Mi banco ya no atiende sin cita previa y todo es por internet. Yo no sé pedir cita, y me siento inútil», lamenta Antonio.

La llamada brecha digital puede agravar la exclusión social, pero también encierra posibilidades. La llamada gerontotecnología desarrolla herramientas adaptadas: móviles con teclas grandes, asistentes de voz, relojes que controlan la tensión arterial o plataformas que permiten hacer consultas médicas desde casa. Proyectos como ‘Reconectados’ enseñan a mayores a usar WhatsApp, banca digital o videollamadas. Allí donde se aplican, mejoran la autonomía y la autoestima de los participantes.

¿Jubilarse más tarde?

Uno de los debates más espinosos que abre el envejecimiento es la edad de jubilación. España la sitúa actualmente en los 66 años y medio, con la previsión de alcanzar los 67 en 2027. Sin embargo, algunos expertos y organismos internacionales sugieren prolongarla más allá de esa cifra para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Personas mayores, sentados en un banco junto a unos ciclistas, en un pueblo valenciano. / ED

La propuesta genera rechazo. «He trabajado en la construcción toda mi vida. ¿Cómo quieren que siga levantando sacos a los 68?», protesta Manuel, 66 años. Para muchos, la idea de retrasar la jubilación desconoce la dureza de ciertos trabajos.

Los analistas defienden un modelo flexible. «No es lo mismo un empleo de oficina que uno de esfuerzo físico. La clave está en ofrecer opciones: jubilaciones parciales, trabajo a tiempo reducido o formación continua para quienes quieran seguir activos», coinciden los sociólogos.

La economía plateada

El envejecimiento no es solo un desafío: también es una oportunidad económica. La llamada ‘silver economy’ mueve ya más de 150.000 millones de euros anuales en la Unión Europea. Sectores como el turismo adaptado, la vivienda accesible, la asistencia sanitaria privada, el ocio cultural o la tecnología para mayores están en plena expansión.

En España, cada vez hay más destinos turísticos como Benidorm que se han especializado en atraer a visitantes de la tercera edad con paquetes de salud y ocio a medida.

«Hay un mercado enorme y poco explorado. Los mayores no son un gasto, son consumidores con poder adquisitivo y ganas de vivir experiencias», coinciden los consultores.

Personas mayores practican una clase de aquagym. / ED

La Comisión Europea estima que este sector generará millones de empleos en la próxima década. Para las empresas, invertir en productos y servicios para mayores no es solo un negocio rentable: también contribuye a un modelo social más inclusivo.

Envejecimiento activo

Los expertos coinciden en que la clave está en no limitar el debate a cifras económicas. Se trata de repensar cómo envejecemos. El concepto de ‘envejecimiento activo’ engloba hábitos saludables, ejercicio físico, participación cultural y voluntariado.

En Picanya, un grupo de jubiladas acude dos veces por semana a clases de yoga. «Me encuentro mucho mejor, duermo bien y he hecho amigas nuevas», cuenta Rosario, de 71 años. Ejemplos así demuestran que la edad no impide mantener una vida plena y participativa.

El deporte adaptado, las actividades culturales, las universidades para mayores y los programas de voluntariado son herramientas que no solo prolongan la salud física, sino que refuerzan el sentido de utilidad y pertenencia.

Políticas públicas con visión de futuro

El reto del envejecimiento requiere de políticas públicas a largo plazo. Los expertos plantean varias líneas de actuación prioritarias: reforzar la financiación de pensiones y sanidad, ampliar la red de residencias y servicios domiciliarios de calidad, invertir en programas contra la soledad, promover la alfabetización digital y diseñar ciudades accesibles con transporte adaptado y espacios seguros.

Algunas comunidades autónomas ya han empezado a aplicar estrategias de envejecimiento activo, pero el reto exige una coordinación nacional y estable. No podemos improvisar cada cuatro años. Si no planificamos hoy, en diez años el sistema colapsará.

El debate sobre el envejecimiento también pasa por una cuestión cultural. Durante décadas, la vejez se ha asociado a la dependencia y la pasividad. Sin embargo, cada vez más voces reclaman un cambio de mirada.

Naciones Unidas trabaja desde hace años en una Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores, que podría marcar un antes y un después en la forma de entender la vejez.

Personas mayores pasean por un parque. / Luis Tejido / Efe

En España, donde la esperanza de vida supera los 83 años, la gran meta es que esos años extra se traduzcan en bienestar real. O como recuerda el refrán médico: «No se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años».

El envejecimiento de la población ya está aquí. Supone un reto financiero, social y cultural de primer orden, pero también abre oportunidades para construir una sociedad más justa, solidaria e innovadora.

María, la vecina de la calle Cañete, en Ciutat Vella, lo expresa con sencillez: «No quiero que me vean como una carga. Solo quiero seguir formando parte de la vida». Esa es, al fin y al cabo, la gran lección del envejecimiento: que el valor de una sociedad se mide en cómo cuida a quienes la hicieron posible.