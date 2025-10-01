La izquierda pone el foco sobre Camarero en las Corts por el 29-O: "No podemos consentir esta indignidad"

"Como no ha dimitido, aprueben la reprobación". Es la petición lanzada este miércoles en las Corts por el PSPV sobre la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. El llamamiento era general, pero ha ido especialmente dirigido a Vox, socio parlamentario necesario del PP. Solo su abstención permitiría sacar adelante esa reprobación, pero por lo dicho en la tribuna (se vota este jueves), los voxistas evitarán la censura de las Corts a la vicepresidenta.

Los socialistas han puesto en el foco a Camarero por su gestión durante la dana del 29 de octubre. Hasta ahora, este se había centrado en el 'president' Carlos Mazón, pero las últimas revelaciones han situado la mirada sobre la titular de Servicios Sociales. Ya no es solo las residencias, sino su presencia en el Cecopi el 29-O en los primeros 40 minutos de reunión, que dejó para ir a una entrega de premios, su citación como testigo en la causa o el fallecimiento de 37 usuarios del servicio de teleasistencia de la Generalitat la han colocado en el centro de la diana.

Todo ello ha citado la diputada Rosa Peris, encargada de defender por parte del PSPV la petición. "No podemos consentir esta indignidad", ha indicado. Peris ha criticado que Camarero dejara el Cecopi cuando ya estaban "completamente inundados" Chiva, Utiel o los polígonos de Riba-roja de Turia o sabía que los barrancos estaban "a punto de reventar" y ha acusado a la vicepresidenta de "abandonar a los usuarios de teleasistencia" al no darles avisos sobre la situación que venía.

Debate duro con el PP

"Es una infamia esta insinuación", ha contestado Elena Bastidas, por el PP, abriendo un debate durísimo con la dirigente socialista, acusándolos de querer "embarrar la excelente gestión" de Camarero, de buscar un "espectáculo" e incluso acusar a Peris de "machismo" al ser una mujer atacando "con mentiras" el trabajo de otra mujer "que está haciendo una gran labor". "Es un discurso hipócrita, sin escrúpulos con el objetivo de reciclar las lágrimas por los muertos", ha indicado. "Es una intervención miserable e infame", le ha contestado Peris.

La diputada del PP, Elena Bastidas, defiende la gestión de Camarero, este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Corts

En su defensa a la vicepresidenta, el PP ha incidido en que el servicio de teleasistencia es 2de asistencia" y no "el 112 ni Protección Civil", por lo que no da avisos. "¿Por qué el servicio de teleasistencia en Andalucía y Murcia puede avisar de la alerta roja de calor y en Madrid de la de frío y aquí no puede por lluvias?", ha contrapuesto la diputada socialista quien ha incidido en que no es un problema de falta de medios o recursos sino del sistema, "el problema es que la vicepresidencia se olvidó de la teleasistencia y sus usuarios".

"Ante la jueza"

Tampoco ha habido sensación alguna de acuerdo respecto a la propuesta de los socialistas con Vox, aunque no ha desvelado su voto. Su síndic adjunto, Joaquín Alés, ha admitido "negligencia antes, durante y después" del día de la dana, pero ha desviado el foco hacia la actuación del Gobierno central. Lo único que ha indicado sobre Camarero ha sido excusarla de que "no es miembro del Cecopi" y que la llamarán a comparecer en la comisión de investigación de las Corts "para saber si estuvo a la altura". E inmediatamente después ha preguntado si acudirán Pilar Bernabé o Miguel Polo.

Sí que le va a dar apoyo a la moción Compromís. Los valencianistas han sido duros contra Camarero. Su diputada Nathalie Torres le ha acusado de "cobarde", "mentirosa" y de "huir de la sesión" ante su ausencia este miércoles y jueves del debate por tener la Conferencia sectorial de vivienda. En su crítica, ha apuntado también a Vox, preguntándoles "cómo podéis estar sosteniendo a estos", sobre el Consell, e incidiendo que pese a que no salga adelante la reprobación, "ante la jueza de Catarroja no valdrá tanta mentira y tanta infamia".