Vaivén
La lesión de 'running' de Mazón
L-EMV
El 'president' Carlos Mazón es un reconocido 'running', una práctica diaria que no abandona por muy cargada que vaya su apretada agenda. El pasado domingo salió a correr bien temprano antes del cierre de la cumbre del PP en Murcia, pero a mitad carrera sufrió un latigazo muscular en la pierna derecha que no solo le obligó a parar, sino que le ha provocado una pequeña fisura, de la que recupera estos días.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor