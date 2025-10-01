La lesión de 'running' de Mazón

El 'president' Carlos Mazón es un reconocido 'running', una práctica diaria que no abandona por muy cargada que vaya su apretada agenda. El pasado domingo salió a correr bien temprano antes del cierre de la cumbre del PP en Murcia, pero a mitad carrera sufrió un latigazo muscular en la pierna derecha que no solo le obligó a parar, sino que le ha provocado una pequeña fisura, de la que recupera estos días.