La lesión de 'running' de Mazón

La lesión de 'running' de Mazón / F. Calabuig

L-EMV

El 'president' Carlos Mazón es un reconocido 'running', una práctica diaria que no abandona por muy cargada que vaya su apretada agenda. El pasado domingo salió a correr bien temprano antes del cierre de la cumbre del PP en Murcia, pero a mitad carrera sufrió un latigazo muscular en la pierna derecha que no solo le obligó a parar, sino que le ha provocado una pequeña fisura, de la que recupera estos días.

