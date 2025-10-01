Las líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia no circularán el sábado 4 de octubre

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) interrumpirá temporalmente la circulación de las líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia durante el sábado 4 de octubre como consecuencia de los trabajos previstos como parte de la renovación de los sistemas de señalización y comunicaciones de estas líneas. La interrupción temporal comenzará la noche del viernes 3 de octubre, a partir de las 23.50 horas, y finalizará la madrugada del sábado al domingo, por lo que el mismo domingo 5 de octubre ya se prestará servicio en estas líneas con total normalidad desde primera hora. Previamente el sábado algunos tranvías circularán en pruebas pero fuera de servicio.

La ejecución de estos trabajos conlleva que no circulen los tranvías de estas líneas durante el servicio nocturno del próximo fin de semana, sin que el resto de líneas de metro, así como la Línea 10 del tranvía, se vean afectadas. Los trabajos previstos forman parte del proceso de instalación de los nuevos sistemas de comunicación y señalización ATP (Protección Automática de Trenes) y SAE-CT de las Líneas de tranvía 4, 6 y 8 de Metrovalencia.

Una inversión de 14 millones

La renovación de estos equipos garantiza mayor fiabilidad y regularidad en la explotación, debido a la obsolescencia que estaban alcanzando los sistemas actualmente implantados. Estos trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 14 millones de euros, IVA incluido, y están financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation, y forma parte del conjunto de actuaciones que FGV, como entidad pública empresarial, ha acordado llevar a cabo como entidad instrumental.

El proyecto, que anteriormente estaba incluido en el Programa Operativo Feder Comunitat Valenciana 2021-2027, concretamente dentro del Objetivo Específico 1.2, ha sido incluido en al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por estimarse más conveniente para los intereses económicos de la Comunitat Valenciana.

Trabajos previstos

Los trabajos previstos contemplan la renovación de los enclavamientos; la señalización lateral luminosa tranviaria; y los sistemas de detección de tren. El proyecto incluye un sistema automático de protección de tren (ATP) para supervisión y control de velocidades por geometría de vía y aspectos de la señalización. Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10. Las Líneas 4, 6 y 8 prestan servicio a lo largo de cerca de 20 kilómetros distribuidos entre Valencia, Paterna y Burjassot, con 43 paradas y un total de 15 enclavamientos.