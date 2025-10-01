Mazón evita hablar de genocidio en Gaza y se alinea con Feijóo: "Es una masacre"

El president Carlos Mazón ha calificado de "masacre" la situación en Gaza y ha llamado a "trabajar entre todos" para "lanzar el mensaje de que tiene que acabar lo antes posible". El dirigente popular evita así el término genocidio, que sí han empleado otros barones territoriales del PP como Juanma Moreno o Jorge Azcón, y se alinea con la dirección nacional, que tras las grietas trató de poner orden al señalar que eso debe dictarlo un tribunal internacional.

Además, ha considerado "bastante absurdo que algunos quieran, de nuevo, volver a acusar a los que digan genocidio como personas de ley y a los que no lo digan como fachas". "Esto me parece una reducción que no contribuye en absoluto", ha señalado el jefe del Consell sobre el debate semántico.

Mazón ha señalado que, "igual que el rey de España", considera que la situación en Gaza "es una masacre" y ante la misma ha llamado a "trabajar entre todos" y a "lanzar todos el mensaje de que tiene que acabar lo antes posible".

Sin noticias de los valencianos en la flotilla

Por otra parte, preguntado por si el Consell tiene información sobre la situación de los al menos tres valencianos que forman parte de la flotilla que se dirige a Gaza, el 'president' de la Generalitat ha afirmado que no le "consta que desde la Delegación del Gobierno, que es la competente en estas materias, se nos haya trasladado información sobre la realidad o la actualidad de estos ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

"Por tanto, como no tengo información, no hemos recibido información, pues no puedo hacer más valoraciones", ha zanjado.