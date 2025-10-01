Minuto de silencio 'dividido' por Palestina en las Corts con cruce de reproches sobre la Flotilla

La mitad de los diputados, en pie; la otra mitad, sentados. Eso sí, todos en respetuoso silencio. Y eso es raro en un hemiciclo acostumbrado a la cacofonía de voces que complementan a quienes intervienen desde la tribuna. El motivo ha sido por las personas asesinadas en Palestina, un minuto de silencio que ha corrido a cuenta del tiempo de intervención de la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, quien ha pedido guardar esa pequeña conmemoración tras la negativa de Vox a hacerlo de forma oficial en el Debate de Política General.

Ha sido el inicio a la Proposición No de Ley en la que los valencianistas han reclamado el apoyo de las Corts a la Flotilla Global Summun, amenazada en las últimas horas, que lleva ayuda humanitaria a Gaza. En ella va uno de los diputados de Compromís en el parlamento valenciano, Juan Bordera, cuyo escaño ha vuelto a ser cubierto con una bandera palestina y de quien se han leído unas palabras enviadas desde el barco Sirius, lamentando las "mentiras del Estado genocida" de Israel y alentando a la esperanza del pueblo palestino.

"Estamos muy orgullosos de nuestro compañero Juan Bordera, es una denuncia global que se ha escuchado en todo el mundo haciendo una labor que no debería ser de la sociedad civil", ha indicado Navarro, dándole las gracias personalmente. Asimismo, ha indicado que la Flotilla avanza "rumbo a Palestina, no Israel" y que tras el reconocimiento de España del Estado de Palestina esta entrada se hace a través de "aguas palestinas controladas por un Estado genocida".

"¿Contacto con Hamás?"

El momento de reconocimientos y silencios se ha difuminado durante el debate. Ahí PP y Vox se han mofado de la acción de las embarcaciones, con referencias como "crucero del amor", estar "con musiquita de vacaciones en el mar" y hasta de tener vinculación con Hamás. Esto último lo ha preguntado la diputada de los 'populares', Marisa Gayo. "¿Tiene contacto con el grupo terrorista de Hamás? ¿Cómo se une [Juan Bordera] a la Flotilla? Una cosa es ser activista y otra ser terrorista, ser tan sectario de hasta llegar al negacionismo", ha indicado.

Gayo ha exhibido línea dura en la materia. Ya lo hizo en el último Debate de Política General ante las proposiciones de PSPV y Compromís en la materia. En esta ocasión, el punto era directamente la Flotilla y sobre ella ha azuzado dudas sobre si llevan o cuánta ayuda humanitaria a Gaza, ha criticado las "toneladas de combustible" que gastan los barcos, de buscar "fama" más que ayudar o hasta ha comparado la ayuda de un barco de la Armada española frente a "los cuatro días bajo el fango" tras la dana en València.

Isaura Navarro despliega viñetas sobre Palestina en las Corts. / José Cuéllar/Corts

"Nos han tomado por tontos", ha indicado, en la línea de las palabras de Carlos Mazón dando la "enhorabuena a Gaza" por el envío de ayuda humanitaria de España. Gayo se ha alineado con el plan de paz propuesto por Donald Trump, que ha calificado de "luz de esperanza", para que puedan haber "dos Estados", el de Israel y Palestina, que puedan "convivir en paz" y tener una "Palestina libre de terrorismo". "Son momentos llenos de esperanza", ha añadido.

Choque por la kufiya

Claro que más crítico había sido el síndic de Vox, José María Llanos, que había calificado la Flotilla de "arma en mayúsculas" y ha acusado a Bordera de "tomarse unas vacaciones" en el "crucero del amor". Navarro no ha contestado a los voxistas en el turno de réplicas, pero durante su contestación al PP sí les ha incluido: "¿Dónde está el límite para PP y Vox? ¿Cuál es su derecho de humanidad?", al tiempo que ha afeado de los "chascarrillos" lanzados por ambas formaciones.

Asimismo, ha lamentado que el PP se sitúe junto a los "intereses de Trump" en el plan de paz. Esa propuesta ha acabado derivando en un debate con la diputada del PP sobre la kufiya (pañuelo palestino) que llevaba Navarro, de color blanco y rojo. Gayo le ha indicado a la valencianista que Egipto y Jordania, países donde ha dicho que se usa el pañuelo de ese color, apoyan esa propuesta. La de Compromís ha negado que su pañuelo sea de estos países sino que la ha comprado en la web de la Unrwa en "el único taller que queda de Cisjordania". "Sé que a usted el rojo no le gusta, pero a mí me encanta", ha sentenciado.

Con la votación para este jueves, parece complicado que por lo dicho en el debate pueda salir adelante el apoyo del parlamento a la Flotilla pese a tener a un miembro de la cámara embarcado en ella. Sí que le respaldará el PSPV. Su portavoz de Derechos Humanos, Rocío Ibáñez, ha asegurado que esta moción "nadie con decencia podría votarla en contra" y ha clamado contra la situación que vive el pueblo palestino, un "genocidio", a manos del ejército israelí.