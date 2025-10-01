PP y Vox reprobarán a Morant en las Corts por pedir la doble denominación valenciano/catalán

Lo que ha empezado con una petición del PP para que las Corts repruebe al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por no pedir la inclusión del valenciano como lengua oficial en la Unión Europea, terminará (a falta de la votación de este jueves) con la reprobación de la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y la crítica a su referencia a la doble denominación “catalán/valenciano” cuando se refiera a la lengua. PSPV y Compromís, por su parte, han criticado que sea una cortina de humo para evitar hablar de la dana.

El primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones ha comenzado para el PP con el hilo conductor que mostró Carlos Mazón en el Debate de Política General: con las señas de identidad y la lengua como uno de los puntos sobre los que incidir por parte de la formación. Y en esta ocasión, además, los 'populares' han tomado este tema para criticar al Gobierno de España y situarlo como un agravio más después de que el ministro Albares no señalara el valenciano como una de las lenguas oficiales para pedir en la UE.

"Desprecian la lengua valenciana, no es una cuestión solo de filología, es una discriminación continua a la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España", ha señalado el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, lo que demuestra la importancia que le ha dado el partido a esta moción, un "agravio" que lo ha situado junto a la infinanciación, la reconstrucción en la dana o las infraestructuras. "No es una cuestión de lengua, es de estrategia y de menosprecio", ha indicado pidiendo esa reprobación: "El valenciano se dice valenciano y tiene mismo derecho que cualquier otra lengua".

Enmienda de Vox

El debate, no obstante, ha pegado un giro con la enmienda de Vox. De pasar a poner el foco en ese "menosprecio" del Ejecutivo central por no incluirse dentro de las lenguas pedidas para la cooficialidad, donde Albares habló de 10 millones de hablantes por lo que para el PP no estaba pensando en el valenciano, se ha girado hacia la unidad de la lengua (de la que el PP no habló) y la "doble denominación" que ha defendido la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant.

Chulvi muestra una referencia de Vargas Llosa sobre la doble denominación, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Con ella, los voxistas han vuelto a exhibir su rechazo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cualquier unificación lingüística y hablar de una "imposición" de una lengua, que han señalado, "no es la valenciana" extrapolando la situación al galego y portugués. Su defensa, ha expresado el síndic de la formación, José María Llanos, es por una academia "científica", mencionando a la RACV, y criticando a quienes llaman al uso de un "valenciano de pueblo", en referencia a Vicent Mompó. "Sería incongruente no aceptarles la enmienda", ha respondido Llorca, asumiendo las tesis de Vox.

"Cortina de humo"

Menos complaciente ha sido el debate con la izquierda. PSPV y Compromís han criticado la moción de los 'populares' señalando que esta es una "cortina de humo" para desviar la atención en un momento de presión mediática y judicial sobre Mazón y el Consell por la dana. A ello, los valencianistas han añadido entre los motivos el "miedo escénico por el aumento de la ultraderecha". "Han pensado mimetizarse con ella; pero no se puede ser de centro liberal y de extrema derecha, y entre el original y la copia elige el original", ha indicado Jesús Pla, de Compromís.

Por su parte, los socialistas, a través del síndic adjunto José Chulvi, han lamentado que quien no quiere al valenciano es el PP que reduce todas sus partidas, ataca sus publicaciones y ahora no quiere que los alumnos se examinen de valenciano. Asimismo, ha recuperado una de las propuestas de la Conselleria de Educación sobre prohibir a los autores no valencianos y se ha preguntado: "¿Vamos a prohibir el Llibre dels Fets que lo escribió Jaume I, nacido en Montpellier?". "Su problema es de sumisión", ha replicado el PP.