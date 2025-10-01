El PSPV compara los protocolos del Es-Alert del domingo frente al del 29-O

El PSPV ha puesto el foco sobre el envío del Es Alert en este último temporal y quiere conocer todos los detalles. No tanto porque en este caso su envío fuera erróneo, sino porque conocer toda la información le puede suponer de contraposición a lo hecho el 29 de octubre de 2024. "Los valencianos merecen saber por qué ahora sí y el 29 de octubre, no", indicó a este respecto la portavoz de Emergencias de los socialistas, Alicia Andújar, encargada de presentar una batería de preguntas al respecto.

En este sentido, los socialistas han registrado en las Corts hasta seis preguntas y solicitudes de documentación con la intención de cercar la actuación del Consell en torno al envío del Es Alert del pasado domingo a las 15:28 horas, cuando la reunión de coordinación todavía no había empezado y habían pasado apenas un par de horas desde que Aemet había decretado la alerta roja para la madrugada.

Así, en esa búsqueda de conocer los detalles que llevaron al Ejecutivo autonómico al envío de este SMS, el PSPV ha reclamado la "copia de la convocatoria de la reunión de Coordinación del día 28 de septiembre de 2025, indicando el listado completo de todos los destinatarios a los que se les envió, quién decidió la convocatoria de esa reunión, motivo de la convocatoria y hora del envío de la convocatoria".

También se reclama en relación con el envío del mensaje Es-Alert a la población el domingo 28 de septiembre "que se informe sobre quién ordenó el envío del mensaje y qué criterios se tuvieron en cuenta para su envío". Este asunto es uno de los puntos calientes dentro de la instrucción judicial sobre la actuación del 29-O. También la lista de comunicaciones de Mazón ese día, de las que el PSPV ha replicado en este caso pidiendo la "copia íntegra de todas las comunicaciones por cualquier canal realizadas por el President o al President los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2025".

Texto del Esalert enviado este domingo en torno a las 15.30. / Levante-EMV

En esa comparativa de actuaciones entre este último temporal y el del 29-O de hace once meses, los socialistas también preguntan si se convocó una reunión de Coordinación "con carácter previo a la dana del 29 de octubre de 2024"; y si no se convocó, reclaman saber "cuál fue el motivo" y "por qué se ha convocado ahora y no con motivo de la Dana del 29O".

Es más, ha cuestionado respecto a la circular para prevención de inundaciones de 2025 remitida a los municipios, si se ha llevado a cabo "alguna labor para la protocolizar el envío del mensaje de alerta a la población entre la fecha del envío de la circular y el envío del mensaje Es-Alert el domingo 28 de septiembre de 2025", ya que en este documento se indicaba que este sistema era útil, pero no estaba protocolizado.

"Enmienda a la totalidad"

Con todo ello, Andújar ha señalado que "esta nueva alerta roja nos ha demostrado que el PP de Mazón estaba mintiendo y que lo que nos dijeron que era imposible hacer el 29 de octubre lo han hecho ahora teniendo la misma información y los mismos medios" y ha insistido en que "se han hecho una enmienda a la totalidad".

Además, ha apuntado que "once meses después es lamentable que el único que sigue sin enterarse de cuáles son sus responsabilidades es el señor Mazón que una vez más se está borrando de la emergencia, primero yéndose a aplaudir y a lanzar besos a Murcia y segundo, no acudiendo a la reunión de coordinación" y ha remarcado que "a la ciudadanía le ha quedado claro que si Mazón tiene que el elegir entre el PP o los valencianos, siempre elegirá al PP".