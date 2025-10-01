Vaivén
La rectora de la Universidad de Alicante asume la presidencia de la Xarxa Vives
Navarro toma el relevo del rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia Olmos
La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro Faure, ha asumido la presidencia de la Xarxa Vives, que agrupa a 22 centros universitarios del ámbito catalanohablante.
Según ha informado la Xarxa Vives, Navarro toma el relevo del rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia Olmos, según el sistema rotativo de esta institución.
Navarro ha agradecido la confianza del Consejo General de la Xarxa y ha subrayado que la presidencia supone "una oportunidad para reforzar la colaboración entre territorios y dar más proyección al talento, la investigación y la cultura compartida".
La nueva presidenta estará acompañada por los vicepresidentes Oriol Amat, Eva Alcón, Yvan Auguet y Joan Guàrdia.
Durante su mandato, la UA acogerá las reuniones institucionales de la Comisión Permanente y del Consejo General, así como actividades académicas y culturales, entre ellas el Concurso de Monólogos del Club de la Ciencia y las fases finales de la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerato y de la Liga Universitaria de 2026.
La Xarxa Vives, con sede en Barcelona, agrupa a 22 universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Perpinyà (sur de Francia), Andorra y Cerdeña, y representa a más de 530.000 personas entre alumnado, personal docente e investigador y personal técnico, de administración y servicios
