La Salud Mental, a debate en el Foro por la Reconstrucción

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompañado del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, abordarán esta mañana la importancia de la Salud Mental y los retos plantea su abordaje multidisciplinar en el contexto de la reconstrucción tras las terribles y mortales inundaciones de la dana del pasado 29-O.

Hace casi un año, y tal como se ha apreciado esta semana ante la alerta roja decretada por la Aemet por el fuerte temporal que se ha vuelto a cebar sobre la Comunitat Valenciana, los problemas de salud mental como estrés postraumático, ansiedad o miedo siguen muy presentes en la población.

Una unidad de Salud Mental, en un hospital valenciano, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Desde la Generalitat Valenciana se ha puesto en marcha un plan integral para el tratamiento, control y seguimiento de los pacientes que sufrieron las consecuencias de la riada, tanto en la zona cero como en otros puntos.

Junto a Mazón y Gómez, también intervendrán en este Foro por la Reconstrucción el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez; el jefe del Servicio de Psiquiatría Hospital Dr. Peset, José María Martínez Raga; y el jefe del Servicio de Psiquiatría de la Fe, Alberto Domínguez.

Este encuentro, que se celebra esta mañana en el hotel Novotel de València, se integra dentro del Foro por la Reconstrucción, una iniciativa de Levante-EMV en la que se abordarán los diferentes retos y facetas que conlleva la reconstrucción.