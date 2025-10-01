El teatro Olympia de València acogerá un "homenaje ciudadano" a las víctimas de la dana el 25 de octubre

Un homenaje a las víctimas "verdaderamente ciudadano, que no esté organizado por ninguna institución ni tenga como protagonista ningún representante político". Es lo que pretende realizar la Asociación de Víctimas de la Dana el próximo 25 de octubre a las 11:30 en el Teatro Olympia de València.

Así lo ha afirmado la asociación de familiares de los 229 fallecidos en la riada en un comunicado. "Pronto hará un año de la dana que ha marcado nuestras vidas. Con este motivo, el mismo 29 de octubre se ha previsto un funeral de estado, y durante los días previos y posteriores muchos ayuntamientos de las zonas afectadas realizarán actas de formatos muy diversos. Pero es necesario un acto de homenaje a las víctimas verdaderamente ciudadano, que no esté organizado por ninguna institución ni tenga como protagonista ningún representante político", explican.

Según la asociación "será un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas y colectivos que sí que supieron estar junto a las zonas afectadas. Y también queremos que sea un altavoz para volver a exigir la 'verdad, justicia y reparación' que todavía estamos esperando", explican.

Por eso, la asociación ha hecho un llamamiento a la participación en el Homenaje a las Víctimas de la DANA que tendrá lugar el sábado 25 en el Teatro Olympia, en el centro de València. Por el momento no han detallado el programa, pero sí que tendrá "un carácter verdaderamente ciudadano y popular, y al cual solo se podrá asistir previa reserva de entrada, a causa del aforo limitado".