La A-7, colapasada por un accidente en Manises

Nueva mañana de complicaciones en el tráfico en Valencia. Un accidente en la A-7 a la altura de Manises produce unos cuatro kilómetros de retenciones en torno a las 8.30 de de la mañana las retenciones en sentido hacia Alicante motivadas por este alcance múltiple, debido al corte del arcén y a los trabajos de los servicios de emergencias en el lugar.

Este accidente produce congestión en el tráfico en Valencia también en el enlace con la A-7 en la Canyada que llegan hasta el en torno de l'Eliana en la CV-35 en sentido hacia València. También en la carretera V-30 desde el kilómetro 7 en Horno de Alcedo hasta Mislata en sentido hacia la A-7, según apunta la Dirección General de Tráfico.

